旅遊勝地「世界盡頭」成疫區？ 官員否認漢他病毒源頭

阿根廷烏蘇懷亞被認為是世界最南端的城市。（美聯社）

阿根廷最南端城市烏蘇懷亞（Ushuaia）向來以「世界盡頭」聞名，同時也是前往南極和探索巴塔哥尼亞壯麗自然景觀的樞紐，近日卻因疑似漢他病毒源頭，讓當地旅遊業蒙上陰影。為此，當地衛生部門否認與荷蘭郵輪洪迪亞斯號（MV Hondius）上的漢他病毒疫情有關，呼籲外界勿過度揣測。

英國廣播公司《BBC》報導，這艘郵輪目前停泊在西班牙加納利群島（Canary Islands）的田尼利夫島（Tenerife），乘客正被撤離並搭機返國。該郵輪於4月1日從烏斯懷亞出發，船上共有114名乘客與61名船員，來自22個國家。

外界普遍認為，病毒是在登船前或航程初期傳播，但具體感染源頭仍未確認。部分媒體推測，可能有乘客在烏斯懷亞郊外一個垃圾掩埋場感染病毒，當地常有遊客前往賞鳥，而垃圾場也易吸引鼠類。

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對此，烏蘇懷亞所在的火地島（Tierra del Fuego）省流行病學與環境衛生總局局長佩特里納（Juan Facundo Petrina）表示，自1996年把漢他病毒列為法定通報疾病以來，當地從未有任何病例紀錄。

他強調，漢他病毒的流行區位於北部1500公里以外，同時，主要傳播源長尾鼠並不存在於該地區，當地氣候條件也不利於病毒傳播，更重要的是火地島為島嶼，「即使鼠類開始移動……牠們還得跨越麥哲倫海峽，才能感染本地物種。」

儘管如此，阿根廷政府仍宣布將派遣專家團隊前往調查。專家指出，儘管當地感染可能性較低，但隨著生態環境變化，仍有必要進一步研究病毒傳播路徑。

這項緊迫性也體現在經濟層面，火地島收入主要來自石油和天然氣勘探、漁業、旅遊業，當地超過95%前往南極的船隻都從該港口出發，郵輪每年停靠該港口超過500次，是該省經濟支柱產業。雖然目前尚未出現取消郵輪行程的情況，但官員擔心，疫情疑雲可能衝擊當地旅遊業。

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