在海裡也無法倖免 中東戰火對鯨魚構成威脅

中東戰火導致海上交通改道，侵佔南非附近海域鯨魚的棲息地。圖為1頭南露脊鯨2013年9月5日出現在南非西開普省南部海岸附近。（法新社）

南非比勒陀利亞（Pretoria）大學鯨魚研究小組表示，中東戰火導致海上交通改道，侵佔南非附近海域鯨魚的棲息地，加劇船隻與鯨魚發生碰撞事件的風險。

根據《法新社》報導，南非西南海岸擁有全球重要的鯨魚族群，同時也是日益繁忙的航運通道所在地。該研究小組提交給國際捕鯨委員會的報告指出，自2023年底後航運路線繞過南非，以遠離紅海和蘇伊士運河，令船隻撞擊鯨魚的機率大幅增加。

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葉門青年運動2023年11月在葉門附近劫持1艘英國所有的汽車運輸船「銀河領袖號」（Galaxy Leader），此後部分全球海上交通改道，不再途經紅海航線。隨後發生的攻擊事件以及美國、以色列與伊朗之間的衝突，迫使航運公司將更多船隻的航線改道至好望角附近。

國際貨幣基金組織港口觀察（PortWatch）監測數據顯示，3月1日至4月24日期間，平均有89艘商船繞行南部非洲，2023年同期僅44艘。

該研究小組的首席研究員弗米倫（Els Vermeulen）指出，已有影片顯示貨船上的人穿越大量座頭鯨。她說「他們在社交媒體上發布的文章都是表示自己看到多漂亮的鯨魚，對此我心都提到嗓子眼了，他們正在撞鯨魚。」

弗米倫聲稱，鯨魚可能因忙於覓食等其他事情而意識不到危險，但速度最快的船隊，也就是撞擊風險最大的船隊，數量增加了4倍，代表鯨魚面臨的風險增加。

該研究小組強調，適度調整航道，將航線進一步推向近海，可以將某些鯨魚物種的撞擊風險降低20%至50%。

目前總部位於瑞士的全球最大航運公司MSC，已將部分船隻的航線改道至希臘和斯里蘭卡附近海域，以此保護鯨魚。

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