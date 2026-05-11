花100萬美元移民美國！川普金卡乏人問津 半年僅338人申請

川普「金卡」簽證上路至今已數個月的時間，結果僅338人申請。（美聯社）

美國總統川普在去年12月推出「金卡」簽證，外國人可以花費100萬美元（約新台幣3160萬元）換取在美國合法居住、工作的權利，這項政策上路至今已數個月的時間，結果僅338人申請。

綜合外媒報導，川普金卡計畫在12月推出後，商務部長盧特尼克聲稱，在短短幾天內就售出價值13億美元（約新台幣410.8億元）的「金卡」；不過，根據美國國土安全部近期提交至法院的文件顯示，目前僅有338人正式遞交金卡簽證申請，其中完成1.5萬美元手續費（約新台幣47.1萬元）繳納流程的申請者，更是只有165人。

請繼續往下閱讀...

國土安全部也坦承，「金卡」申請人並未獲得優先權或任何特殊待遇，審核速度也不會比傳統簽證申請人更快，「金卡申請人的申請審批速度不一定會比非金卡申請人更快」。

許多移民律師也呼籲客戶不要申請，曾協助第一夫人梅蘭妮亞移民美國的律師懷爾德斯（Michael Wildes）表態反對「金卡」，他稱該計劃沒有足夠的法律依據，他的辦公室無法協助此類客戶申請，他直言「如果我收下他們作為客戶，這對我來說是不道德的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法