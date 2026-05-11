納坦雅胡：伊朗戰爭尚未結束 濃縮鈾必須移除

以色列總理納坦雅胡表示，伊朗戰爭仍未結束，因為伊朗仍有濃縮鈾必須移除。（美聯社）

以色列總理納坦雅胡10日表示，在伊朗戰爭結束之前，伊朗的濃縮鈾庫存必須移除。

根據《法新社》報導，納坦雅胡10日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）採訪時指出，伊朗戰爭仍未結束，因為伊朗仍然有濃縮鈾要移除，還有一些濃縮設施必須拆除。

請繼續往下閱讀...

當被問及如何移除濃縮鈾時，納坦雅胡稱「進去」伊朗並把它移除，並補充說他較傾向於以達成協議的方式實現。

納坦雅胡說「我認為可以通過實物方式完成。這不是問題。如果你達成了協議，然後進去把它拿走，為什麼不這麼做呢？這是最好的辦法。」

針對是否有軍事手段奪取隱藏鈾礦這問題，納坦雅胡表示他不會討論此類可能性。

納坦雅胡也指出，還有其他戰爭目標尚未實現。他說「伊朗仍支持一些代理人，他們仍想生產彈道飛彈。現在我們已經削弱了其中很大一部分，但他們仍然存在，還有很多工作要做。」

納坦雅胡還樂觀聲稱，伊朗政權若垮台可能意味著真主黨、哈瑪斯和青年運動（Houthi）的終結。但他未預測伊朗政權一定會垮台。

納坦雅胡說「有可能嗎？有可能。一定會發生嗎？不一定。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法