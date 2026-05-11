疑墜崖身亡！2美軍非洲跨國演習失蹤 官方：尋獲1中尉排長遺體

美國軍方10日證實，在摩洛哥南部失蹤的2名美軍士兵，其中1人的遺體已被搜救人員尋獲。圖為非洲之獅2026演習畫面。（法新社）

美國軍方10日證實，在摩洛哥南部參加國際軍事演習期間失蹤的2名美軍士兵，其中1人的遺體已被搜救人員尋獲。此前，美國軍方、摩洛哥及盟軍在德拉角訓練區（Cap Draa Training Area）展開大規模陸海空搜救行動，尋找本月2日失蹤的2名軍人。

綜合媒體報導，美國陸軍10日發布聲明稱，摩洛哥搜救人員9日在距離失蹤地點不到1.6公里的水域發現了1具遺骸，已確認身分為中尉肯德瑞克・拉蒙特・基（Kendrick Lamont Key Jr.），為砲兵部隊的排長。

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摩洛哥軍方10日也發布聲明指出，9日已經從海中尋獲1具遺體。這名美軍的遺體已經送往軍醫院，等待運回美國。搜救另一名士兵的行動仍在持續中。

兩名士兵於參加「非洲之獅2026」（African Lion 2026）軍事演習期間在大西洋岸邊一處懸崖附近失蹤。

不願具名的美國軍事官員10日晚間告訴法新社，兩人的死因可能是墜海，研判應是意外，已排除恐怖主義事件的可能性。

美軍非洲司令部（US Africa Command）表示，搜救行動範圍涵蓋超過8000平方公里海域和沿岸地帶，動用超過10架飛機、摩洛哥洞穴潛水員和一台無人水下載具。

來自超過40國的近5000名軍人，以及多位安全和國防領域專家參與「非洲之獅2026」演習。

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