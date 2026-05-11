英軍傘兵與醫護空降最偏遠海外領土 空投物資協助漢他確診病患

英軍8日透過傘兵空降，完成長途醫療物資與人員空投任務。圖為傘兵與ICU護理師一同空降。（路透）

英國皇家陸軍上週五（8日）執行一項長途海外救援任務，由於英國海外領土、位於南美洲與非洲之間的偏遠離島崔斯坦達庫尼亞（Tristan da Cunha）出現疑似確診漢他病毒的病患，加上該島醫療物資數量告急，英軍派出運輸機空投物資，第16空降突擊旅的6名傘兵和2名ICU醫務人員也一同空降至該島，完成醫療救援任務。

綜合外媒報導，崔斯坦達庫尼亞地處偏遠，位於南非西方2432公里、南美洲大陸東方3360公里，島上僅約200名居民，是全世界最偏遠的有人離島。島上沒有機場，只能透過航運往來，先前爆發漢他病毒疫情的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）曾在4月中旬停靠該島，一名英國籍旅客當時下船，並在4月28日出現漢他病毒症狀，正在島上隔離中。

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英國國防部表示，由於島上醫療物資已經極度短缺，隔離所需的氧氣存量也不足，因此政府與軍方決定執行此項海外醫療救援任務。一架英國皇家空軍A400M運輸機在「Voyager」加油機支援下，從英國牛津郡的布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton air base）飛了6788公里抵達南大西洋的阿森松島（Ascension Island），之後再飛3000公里抵達崔斯坦達庫尼亞上空，6名傘兵和2名醫務人員一同空降至該島。另一架A400M運輸機則是在9日向島上空投醫療物資。

第16空中突擊旅指揮官、負責協調此次跳傘行動的卡特萊特准將（Ed Cartwright）表示，由於這名病患的氧氣補給即將耗盡，搭船後送並不可行，而此次空降行動因為強風、島嶼面積小等因素，對於跳傘人員來說是一次「非常具有挑戰性、技術難度很高的跳傘」。卡特萊特准將表示，傘兵從5公里高空的運輸機跳下，在風中轉向，被風吹回島嶼上方，最後在島嶼邊緣著陸，「如果判斷錯誤，就會掉進大西洋」。

英國國防部表示，這是英國軍方首次透過空降醫療人員提供人道援助。崔斯坦達庫尼亞當地政府表示，傘兵與醫護人員降落在島上的高爾夫球場，當地居民十分感謝，且醫院也透過空投收到3.3噸的醫療物資。

卡特萊特准將表示，這項行動不僅是為了疑似確診疑漢他病毒的病患，也是為了支援島上的其他居民，特別是那些可能與他有接觸的人。英國外交大臣庫柏（Yvette Cooper）表示：「這項非凡的行動反映出我們對海外領土人民以及英國國民堅定不移的承諾，無論他們身在何處皆然，所有英國大家庭成員的安全與福祉，是我們的首要任務。」

傘兵與醫護人員準備空降。（路透）

空投醫療物資。（路透）

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