川普本週訪中面臨考驗？ 美聯社：難與2017年訪問相提並論

美國總統川普本週將展開第二任期內首次對中國的正式訪問，但現實的國際政治與經濟環境，已非其2017年首次訪中時的景況。（美聯社檔案照）

美國總統川普本週將展開第二任期內首次對中國的正式訪問。儘管川普在行前展現一貫熱情，甚至預言將與中國國家主席習近平來場「大大的擁抱」，但現實的國際政治與經濟環境，已非其2017年首次訪中時的景況。

美聯社指出，這份表面上的熱誠，面臨嚴峻的現實考驗。北京與伊朗深厚的經濟聯繫、從川普首任期延續至今的關稅貿易摩擦，都可能讓這場外交大戲的「溫暖色調」大打折扣。

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報導指出，不喜長途飛行與遠離白宮的川普，預計在北京僅停留不到3天。儘管行程中不乏各種排場，但專家普遍預期，這次的接待規格可能難以與2017年的「國是訪問+」（state visit-plus）相提並論。

當時，北京為川普鋪開紅地毯，在故宮舉行私人晚宴，使其成為1949年以來首位在故宮享受「帝王級」待遇的外國領袖。相較之下，英國首相施凱爾（Keir Starmer）今年1月訪中時，習近平並未陪同參觀故宮，該處甚至維持對外開放。

智庫「危機組織」（Crisis Group）美中關係高級研究與倡議顧問韋恩（Ali Wyne）指出，雖然中國仍會竭力讓川普相信他完成一場非凡的訪問，但如今習近平對川普已有更深刻的理解，且美國現行的國安與防禦戰略已正式將中國定義為「能力相當的競爭對手」（near-peer）。

「布魯金斯研究所」研究員、前白宮國家安全會議（NSC）中國事務主任秦江南（Jonathan Czin）認為，北京此次可能不會在貿易或其他議題上提供重大突破，因為他們正根據美國即將到來的期中選舉進行反向操作。理論上，越接近投票日，中方的談判槓桿就越高。

目前共和黨專注於維持對國會的控制權，儘管民調顯示多數美國人對川普的經濟政策感到不滿，且認為美國對伊朗的介入過深。白宮發言人凱利（Anna Kelly）則強調，川普在意的是實質結果而非象徵意義，美中關係雖然緊張，但兩位領袖間的良好私人關係，仍將使此次峰會具備實質意義。

原本計畫3月進行的北京行程，因伊朗戰爭爆發而延後。川普曾試圖推動中國介入重啟被伊朗封鎖的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），雖未獲實質協助，但北京利用其身為伊朗原油最大買家的影響力，確實促成了目前脆弱的停火協議。

北京與德黑蘭強大的經濟連結，意味著戰爭將損害其原本已減緩的經濟成長。若中國能協助建立持久的和平，將成為其與川普政府在貿易談判中的重要籌碼。

貿易議題始終是美中關係的癥結之一。川普2017年訪中時宣布2500億美元的非強制性貿易協議，但其中多數未實現。去年川普宣布調升全球性關稅後，中國隨即切斷對美國大豆的採購，並限制美國工廠所需的稀土元素出口。

儘管美中在去年秋季達成貿易休兵，限制雙方加徵關稅，但美國貿易逆差仍是優先處理議題。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，他預期兩國關係將保持穩定，但這並不表示貿易逆差不能持續下降。

如果行程一切順利，川普與習近平今年可能在8個月內會面4次，包括習近平隨後回訪白宮、11月在廣東深圳的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，以及12月在佛羅里達州多羅（Doral）舉行的「廿國集團」（G20）峰會。

秦江南認為，習近平可能會在這些密集的會晤中，嘗試從川普手中獲取盡可能多的經濟與安全利益。川普曾暗示，基於習近平對他的「尊重」，或許不需要動用武力也能確保中國不侵犯台灣。然而，此一論點在華府政界與五角大廈眼中，顯然充滿不確定性。

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