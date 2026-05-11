「肩並肩」演習寫新頁！印太任務網路首次實測 菲軍方擬增購飛彈系統

日本自衛隊首次在美國和菲律賓的年度「肩並肩」演習中，發射88式岸置反艦飛彈擊沉一艘退役軍艦。（路透檔案照）

美軍印太司令部（INDOPACOM）司令帕帕羅（Samuel Paparo Jr.）在菲律賓宣布，美軍主導的「零信任」（zero-trust）網路平台「印太任務網路」（IMN），已於剛結束的「肩並肩」（Balikatan）年度聯合演習中首度完成實戰測試。

「海軍新聞」（Naval News）報導，該網路成功連結美國、菲律賓、澳洲、日本、紐西蘭及加拿大等6國部隊，確保盟軍在危機期間能安全地共享情報與作戰數據。菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）也表示，為因應現代化戰爭威脅，菲國計畫增購在演習中展現威力的相關飛彈系統。

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報導指出，帕帕羅在8日的「肩並肩」演習閉幕式上表示，全新的「印太任務網路」（IMN）已正式投入運作，成為盟軍在演習期間最主要的指揮管制（C2）網路。

IMN網路的核心在於「零信任」架構，旨在讓盟友與夥伴國家的軍事單位，在維持高度網路安全防護的同時，能跨領域安全地共享操作數據、情報與戰場資訊。

帕帕羅指出，這項技術已開發長達5年，旨在建立應對危機所需的信任與互操作性（Interoperability）。

在本次演習中，IMN 網路發揮關鍵作用，包括設於阿吉納多營（Camp Aguinaldo）總部的「多國協調中心」（CCC），成為美菲兩軍的指管中樞，透過IMN提供即時資訊共享與「共通作戰圖像」（Common Operating Picture）。

在巴拉旺反登陸實彈演習中，IMN網路成功將情報、監視與偵察（ISR）感測器與整合指管系統連結，協調包括戰鬥機、迫擊砲與機槍在內的多領域行動。參與演習的部隊包括美國、菲律賓、澳洲與紐西蘭的跨國反登陸部隊。

2026年「肩並肩」演習於4月20日至5月8日舉行，是歷年來規模最大的一屆，訓練領域涵蓋空、陸、海、太空及網際空間。演習地點多數位於面對南海與台灣的戰略要地，包括巴丹群島（Batanes）的海事關鍵地形保衛戰，以及三描禮士省（Zambales）的整合防空暨飛彈防禦演習。

本屆演習更首度展示多項先進武器，包括「泰風」（Typhon）中程能力系統，美國陸軍首度實施「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈的實彈測試；日本自衛隊首次在菲律賓發射88式岸置反艦飛彈，成功擊沉一艘退役軍艦。

菲律賓參謀總長布勞納在閉幕式場邊指出，鑑於烏俄戰爭與中東衝突中飛彈與無人機的大量運用，菲律賓軍方已將「整合防空暨飛彈防禦」視為現代化建設的重點方向。

布勞納表示，菲國計畫採購更多在這次演習中看到的飛彈系統，「為了保衛我們的群島免受外部攻擊，我們必須具備這類武器。」他強調，這是菲律賓武裝部隊（AFP）因應未來潛在威脅、強化嚇阻能力的關鍵步驟。

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