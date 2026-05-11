傳奇謝幕！美陸戰隊F/A-18戰機2030年全數退役 由F-35接棒

美國陸戰隊正加速推進航空兵力現代化，計畫在2030年前將現有的F/A-18「大黃蜂」機隊全數汰換，改由具備先進匿蹤性能的F-35戰機接替。（路透檔案照）

美國陸戰隊正加速推進航空兵力現代化，計畫在2030年前將現有的F/A-18「大黃蜂」（Hornet）戰術機隊全數汰換，改由具備先進匿蹤性能的F-35戰機接替。

這項轉型計畫不僅涉及機種更迭，更直接影響到數以百計的地面士官兵，與大黃蜂戰機相關的各項維修專業職位將隨之裁撤，現役人員須面臨轉訓或職涯重新規劃。

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「國防新聞」（Defense News）報導，根據5日發布的陸戰隊行政指令（MARADMIN），陸戰隊將在2030年前解編所有剩餘的大黃蜂中隊，並撤除與這款戰機相關的維修專業職位。受影響的6項專長包括機務維修、航空電子（航電），以及各類技術員職位。

目前服務於這些職位的隊員，將有機會轉訓至F-35相關職缺、轉換至其他專業，或是在服役合約期滿後離開軍隊。

陸戰隊表示，雖然「高度鼓勵」現有的大黃蜂維修人員橫向轉型至F-35領域，但對於未自願轉型的成員，陸戰隊仍可能根據「部隊實際需求」強制重新分派職務，不論其役期合約剩餘多久。

這項轉型將分區域逐步進行，大黃蜂戰機的行動將在未來幾年內於各基地陸續結束。

事實上，陸戰隊已在多個國內外基地完成F-35換裝工作，並早在2018年就解編了負責訓練F/A-18飛行員的中隊。

F/A-18「大黃蜂」自1983年起加入陸戰隊，廣泛參與利比亞、伊拉克、波士尼亞及阿富汗等衝突。海軍航空系統司令部（NAVAIR）曾讚譽其為「陸戰隊戰術航空的苦力」，在同一任務中能兼顧空戰與對地攻擊。

此外，大黃蜂的生存率極高，曾有飛彈損傷的戰機在修復後，短短幾天內便重新投入戰鬥。

儘管專家認為大黃蜂目前仍具戰力，但F-35具備現代戰爭所需的匿蹤與電子戰能力，更符合未來戰場需求。根據「2026年陸戰隊航空計畫」，陸戰隊計畫最終將F-35機隊擴大至420架。

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