「川習會」啟動！美中經貿高層南韓會商 為領袖峰會定案

美國財政部長貝森特（左）與中國國務院副總理何立峰（右），預定12日與13日在南韓首爾舉行會談，為隨後登場的「川習會」協議內容做最後定案。（路透檔案照）

在美國總統川普與中國國家主席習近平即將舉行備受矚目的高峰會前夕，兩國經貿高層將於本週先在南韓首爾展開諮商。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰預定12日與13日舉行會談，為隨後登場的「川習會」協議內容做最後定案。

法新社10日報導，中國商務部與貝森特10日表示，美中高層官員將在未來幾天內於南韓舉行會談，為外界預期的川普與習近平峰會鋪路。中國商務部在聲明中表示，副總理何立峰將於12日及13日在南韓參加「共同經貿議題諮商」。

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貝森特則在社群平台X發文指出，他13日將在首爾與何立峰進行會商，隨後繼續前往北京，參加川普與習近平的峰會。

貝森特表示，他12日將先在東京與日本首相高市早苗、財務大臣片山皋月，以及其他公私部門代表進行先期會談。

貝森特說：「經濟安全即是國家安全，當我們致力於推動川普總統的『美國優先』經濟議程（America First Economic Agenda）之際，我期待一系列富有成效的交流。」

川普即將訪問中國，與習近平舉行峰會，預計雙方將聚焦於經貿與台灣議題，背景則是中東戰爭的陰影。儘管華府與北京在1年前曾對彼此的出口產品加徵報復性關稅，但川普與習近平在去年10月的南韓會談中，已達成一項為期1年的貿易休兵（trade truce）協議。

貝森特與何立峰一直是美中兩國經貿議題的首席談判代表，此次會談極可能為「川習會」期間即將宣布的聲明進行最後修飾。

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