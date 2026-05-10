中籍男擁大批軍火引爆國安疑慮 泰國擬將60天免簽期砍半

在破獲1名中國籍男子非法持有大量軍用級武器與爆裂物後，泰國當局正加速對60天免簽證入境政策進行檢討，可能很快就會被縮短一半至30天。（取自泰國皇家警察臉書）

在泰國巴達雅（Pattaya）地區破獲一名中國籍男子非法持有大量軍用級武器與爆裂物後，泰國當局正加速對60天免簽證入境政策進行檢討。泰國外交部長西哈薩（Sihasak Phuangketkeow）透露，免簽停留期可能很快就會被縮短一半至30天。

泰國媒體報導，此舉是為了回應泰國民眾在社群媒體上的強烈要求，防堵外籍人士利用免簽漏洞，從事跨國犯罪與非法活動。儘管涉案男子實際上持有的是「泰國菁英簽證」（Elite visa），但這起震驚社會的案件已為泰國推動簽證安全改革增添急迫性。

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這項檢討正值泰國政府對涉及跨國犯罪、非法活動及潛在安全威脅的個人，利用免簽漏洞的情形感到廣泛擔憂之際。這項近年為促進觀光而擴大實施的政策面臨批評，被控讓部分外國人得以延長停留時間，用於非法工作和開設人頭公司等非觀光目的。

巴達雅附近的納中天（Na Jomtien）地區8日發生汽車翻覆自撞車禍，駕駛人為31歲的中國籍男子孫明晨（Mingchen Sun，譯音）。春武里府（Chonburi）警方在車內發現武器與彈藥，促使警方對孫男位於會艾（Huay Yai）的租屋處展開搜索，結果破獲宛如小型軍火庫的大批軍用槍械和爆裂物。

孫男持有中國、柬埔寨和多明尼加護照，以及1張發給非泰籍人士的粉紅色泰國身分證，當時他持有5年期的菁英簽證；該簽證已立即被當局撤銷。他面臨非法持有槍枝、彈藥與爆裂物等指控，最高可判處10年有期徒刑。

泰國媒體報導，他聲稱患有憂鬱症，這些武器是為了個人自殺計畫而準備，且是透過社群媒體購買；同時他還被發現持有與柬埔寨軍隊有關的訓練影片。

皇家警察總長奇提拉（Kittirat Phanphet）等高層已下令全面調查，包括本案對國家安全的影響；但初步報告指出，警方認為他是一名武器收藏家、而非恐怖份子。

此事加劇了針對簽證政策持續進行的辯論。外長西哈薩表示，當局正考慮將符合資格國家的免簽停留期，從60天縮減至30天，強調30天對大多數真正的遊客來說已經足夠，同時有助於遏止政策被濫用。他指出，必須在促進觀光與防範跨國犯罪份子及詐騙網絡的安全保障之間取得平衡。

參與討論的部門包括外交部、安全機構、觀光及體育部與移民局。官員暗示，未來將轉向更具針對性、依各國情況制定的簽證架構，並採取措施，透過其他管道鼓勵更高品質、停留時間更長的旅客。

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