1張圖看中國求職地獄！他只問月休幾天 慘遭人資臭罵取消面試

中國一名求職者只是詢問月休幾天，就被人資飆罵還取消面試機會。（圖翻攝自X:李老師不是你老師）

中國近年經濟下行，失業率飆升，年輕人為了找工作找破了頭。近日有名中國男子終於獲得一次面試機會，但只因為問了「月休幾天」被對方飆罵，面試就這樣沒了。雙方的對話紀錄在網上掀起熱議。

事發於本月8日，旅義華僑作家李穎近日在X平台「李老師不是你老師」分享該對話紀錄，可以看到這名中國男子詢問月休幾天，人資突然爆氣，嗆「如果你還要跟我談休息，那明天就不用來面試了」。

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莫名其妙就被罵的男子相當無辜地說「我只是詢問一下該崗位的情況，我現在不問，明天不也得問？」人資則不以為然，回「我們需要的是一個能以結果為導向，先讓自己值錢，再提賺錢，能真正完成一個項目的人，如果你一直在意薪資和休息，那明天不用來面試了」。最後人資單方面取消面試，給出的原因為「人員不合適」，讓男子相當傻眼。

這段對話隨即掀起熱烈討論，「這證明中國的公司都把員工當牛馬韭菜」、「她的底氣在於他們真的不怕招不到人，現在中國底層有工作的機會就要偷笑了，竟然還有人敢提休息」、「我身邊的領導在招人時就說了，現在行情不好，給他工作是對他的恩賜」、「中國真是一個PUA大國，從中共到企業，甚至於一個HR都會PUA，休息也是公司待遇的一種，為什麼求職者無權知道？」、「國內這類不把人當人的案例可多了」、「這些中國人到底是一種什麼生物？」

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