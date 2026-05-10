台女捲入震驚泰國「軍火外流案」 警方破獲小型軍火庫逮人！

泰國警方在中國男租屋起出槍械、手榴彈、地雷、詭雷等大批軍火及爆裂物。（擷取自X平台）

泰國春武里府（Chonburi）近日發生一起車禍，警方在中國籍駕駛車內和住宅搜到大量槍枝和爆裂物，深入追查發現這批軍火疑似外流自軍方，據悉案發時同車的還有一名台灣籍女子，泰國警方也認為其涉案重大，目前遭扣留。

根據泰媒《Khaosod》報導，本月8日，一名31歲孫姓中國男子在春武里府開車載一名33歲台灣籍女子，車子在路上因不明原因失控翻覆。泰警獲報到場，竟然在車上搜到槍械彈匣，隨後擴大搜索其住處，赫見小型軍火庫，繳獲大量C4炸藥、改裝炸彈、M4步槍及數枚手榴彈。

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泰警深入調查，這批武器並非一般黑市改造槍枝，其中在5.56毫米子彈上刻有「LOT RTA」字樣找到破案關鍵，經證實來源為泰國皇家陸軍兵工廠（Royal Thai Army Ammunition Plant），僅限軍方使用。

泰警馬上展開行動，一舉逮捕包括芭達雅射擊教練及3名泰國現役海軍士官。這樁軍方人員涉嫌偷賣國防武器給外籍人士的醜聞曝光後，引發泰國社會熱議。

小型軍火庫敗露後，孫男在審訊中辯稱自己患有憂鬱症，這批軍火是在某個LINE群組購買，目的是用來「自殺」。不過泰警在其手機發現多段與柬埔寨軍人練習射擊及投擲手榴彈的影片，認為其供詞疑點重重，不排除背後有大型犯罪集團或正在策劃一場非法武裝行動。

至於與孫男隨行的台灣籍女子，因涉嫌重大且犯危害公共安全之重罪，泰國移民局已火速撤銷其簽證，並將其移送春武里府梭桃邑縣（Sattahip）的警察局暫時扣押。目前這2人均被限制出境，泰國警方正與相關單位合作，進一步追查是否有更多軍方人員參與此項軍火買賣，以及是否有其他武器流到市面。

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