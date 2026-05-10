波斯灣散裝貨輪遭攻擊起火 直逼能源心臟測試區域防衛

一艘散裝貨輪10日在卡達首都杜哈（Doha）外海遭不明物體擊中起火，火勢隨後獲得控制。圖為散裝貨輪於相關海域航行示意圖。（法新社檔案照）

波斯灣的脆弱平靜再度遭到打破，且此次威脅極度逼近全球能源樞紐。一艘散裝貨輪10日在卡達外海遭到不明物體擊中並引發火勢，由於事發地點距離卡達首都杜哈僅約43公里，這起極度靠近能源轉運中心的攻擊事件，再度挑起國際海運與區域安全的敏感神經。

據《美聯社》報導，英國海事貿易行動中心（UKMTO）進一步揭露，攻擊確切地點位於杜哈（Doha）東北方23海里（約43公里）處。船員在火災發生後迅速展開損害管制，目前火勢已全數撲滅。根據初步回報，這起事件並未造成任何人員傷亡。

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這起攻擊發生的時機點極其敏感。美國總統川普日前因沙烏地阿拉伯限制領空權限，已正式宣告取消旨在護衛商船的「自由計畫」（Project Freedom）。報導提到，在缺乏美軍常態性護航的情況下，波斯灣航道再度面臨不確定的安全風險。

海事數據顯示，受襲貨輪當時正穿越波斯灣。目前美軍及區域安全單位正針對投射物的來源與類型展開調查。分析指出，此類針對商船的「精準滋擾」具備測試區域防衛反應的意圖。

目前受襲貨輪仍處於安全狀態，並持續與海事機構保持通訊。相關單位並未透露船隻具體的受損程度。報導指出，針對不明投射物是否來自無人機或岸置飛彈，仍待後續鑑定。

這起攻擊是美伊停火後，波斯灣海域發生的最新一起衝突。目前卡達官方與美國中央司令部（CENTCOM）均未對此事件發表正式評論。

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