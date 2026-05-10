普廷不敢面對！烏俄開打4年兵力短缺 紐時曝俄軍陣亡人數

最新統計顯示，截2025年底，約有35.2萬名俄羅斯士兵在對烏克蘭的戰爭中喪生，凸顯俄羅斯總統普廷為實現其戰場目標所付出的高昂代價。（美聯社）

俄羅斯9日舉行年度「勝利日」閱兵，紀念蘇聯在第二次世界大戰擊敗納粹德國。《紐約時報》報導，最新統計顯示，截至2025年底，約有35.2萬名俄羅斯士兵在對烏克蘭的戰爭中喪生，凸顯俄羅斯總統普廷為實現其戰場目標所付出的高昂代價。

上述數字是由俄羅斯流往海外的異議媒體Meduza和Mediazona所發布，這個數字令人擔憂，俄烏雙方陣亡士兵總數可能逼近50萬人。自從普廷2022年2月發動全面入侵烏克蘭以來，這場打了超過4年的戰爭，已成為二戰以來歐洲傷亡最慘重的衝突。

請繼續往下閱讀...

最新預估的俄羅斯陣亡士兵人數，是根據Mediazona和BBC俄語部共同維護的已確認士兵死亡資料庫推算得出，該資料庫則是根據社群媒體發文和俄羅斯遺囑認證紀錄。這個數字不包括今年在前線陣亡的人員，也不包括在被佔領的烏克蘭領土上，為俄羅斯組建的民兵組織作戰的外國戰鬥人員和士兵全部死亡人數。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）今年1月估計，截至2025年底，已有多達32.5萬名俄羅斯士兵和14萬名烏克蘭士兵在戰爭中喪生。

俄羅斯積極掩蓋陣亡士兵人數，有時甚至刪除或隱藏研究人員可用於了解具體數字的公開數據。烏克蘭公布的死亡人數遠低於CSIS和其他機構發布的烏克蘭戰爭死亡人數估計值。

面對嚴重的兵力短缺，烏克蘭正試圖提高普廷在戰場上的投入，其公開目標是將每月傷亡的俄羅斯士兵人數從3萬人增加到5萬人。但根據烏克蘭自身的統計數據，該國在實現這個目標方面尚未取得太大進展。

同時，俄羅斯正在尋求新的方法來保障前線兵力供應，其中包括擴大從非洲和世界其他地區招募戰鬥人員，並大力招募俄羅斯大學生加入不斷擴大的無人機部隊，以跟上烏克蘭在無人機戰爭方面的創新步伐。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法