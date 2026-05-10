日本家族7人遭強盜殺害80年未破案 居民籲絕不能遺忘

日本長野縣市田村（現為高森町），1946年5月9日發生一家7人遭強盜殺害的慘案，至今80年未破。圖為高森町墓地。（圖擷自Google街景）

1946年5月9日，日本長野縣市田村（已改制為高森町）發生慘案，一家7人遭到強盜殺害，至今80年都不知道兇手是誰，追訴期也早已過去，有當地居民呼籲絕對不能遺忘這起悲劇。

據《讀賣新聞》報導，長野縣警察史料記載，本案死者為38歲和25歲的姊妹，以及她們所生下的3歲至12歲共5名小孩，7人都是在睡夢中被斧頭狠砍頭部，村民於隔天驚見7人已無生命跡象。

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60歲男性居民表示，自己的祖母是最先發現命案的，因此聽她說過不少次現場狀況，當時祖母拿著村內的傳閱板到死者家中，發現1名女童倒臥在地，其沾滿鮮血的雙手就搭在橫拉門上。

據了解，兇嫌作案後拿走4個用稻草編織的圓柱形米袋（米俵），裡頭裝有15公斤白米，由於當時正值二戰結束後的糧食短缺時期，而且米袋等物品事後在距離案發現場約300公尺的山洞中尋獲，因此懷疑是當地居民犯案，讓村內民眾彼此之間產生猜忌。

在慘案過後，至今都沒有為7名死者舉行過任何追悼會，雖然有一些小說等文學作品以這起事件為題材，但確切的故事內容並未廣為流傳下去。

和9歲死者曾為同學的現年90歲老者，直指居民之間的不安感可能是造成這種現象的原因之一，「慢慢地我也想忘掉此事」；死者親屬、現年74歲的後澤文雄表示，他母親於1961年追訴期限過後，曾前往7人墓地祭拜，但母親並未和他詳細說過7名遇害者的情況。

與12歲死者念同間小學、現年90歲的《中日新聞》退休記者北村重信，在當年追訴期即將超過時恰好負責報導本案，他指出這是長野縣二戰後首起涉及人命的懸案，即便案情相當悽慘，也必須將記憶流傳下去，還有居民認為這起糧食短缺所造成的悲劇不能被遺忘。

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