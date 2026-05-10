漢他病毒郵輪抵達特內里費島 乘客撤離方式曝光

荷蘭郵輪洪迪亞斯號爆發漢他病毒群聚感染，目前已抵達西班牙特內里費島，準備展開撤離程序。（路透）

荷蘭郵輪洪迪亞斯號（MV Hondius）爆發漢他病毒群聚感染，目前有6人確診、2人疑似中鏢，這8名患者中已有3人死亡。郵輪今（10日）已抵達西班牙加那利群島的特內里費島，乘客將依序下船並搭機離開。

據《路透》報導，西班牙當局表示，撤離程序將於當地時間10日早上7時30分至8時30分（台灣時間下午2時30分至3時30分）開始，由西班牙公民先行下船，其他國家的旅客隨後分批離開，至於30名船員會留在郵輪上駛向荷蘭。

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西班牙方面指出，郵輪乘客目前都沒有漢他病毒感染跡象，但衛生人員仍會對他們進行檢測，確保他們沒有任何症狀，然後用小型船隻將他們接駁到岸上。

西班牙透露，這些旅客會由封閉式巴士載送到特內里費島上的機場，登上前往各自國家的飛機。據了解，歐洲疾病預防控制中心9日建議將洪迪亞斯號乘客全數視為高風險接觸者，各國應專門準備交通工具接他們回國進行隔離，而不是讓這群旅客自行搭乘商業航班。

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