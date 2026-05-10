緊盯濃縮鈾淪防禦盲區！伊朗暗藏第二條核武路線 恐囤200枚彈頭原料

以色列2025年空襲後的伊朗阿拉克（Arak）重水反應爐衛星影像。這座設施因具備生產可用於核武的鈽能力，長期被視為伊朗核計畫關鍵據點之一。（美聯社檔案照）

美國與伊朗核談判持續之際，多名核武與防擴散專家警告，外界目前高度聚焦伊朗的濃縮鈾設施，卻可能忽略另一條製造核彈的途徑：從核反應爐的用過燃料中提取「鈽」。部分專家甚至認為，伊朗相關設施累積的材料，理論上可能足以製造超過200枚核彈。

不只濃縮鈾 重水反應爐也成焦點

美國《福斯新聞》報導，專家點名伊朗位於阿拉克（Arak）的重水反應爐，以及布什爾（Bushehr）核電廠，認為未來任何美伊協議，都應納入對「鈽路徑」的限制與監控。

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美國非營利組織「反核伊朗聯盟」（UANI）政策主任布羅斯基（Jason Brodsky）指出，以色列過去一年曾兩度空襲阿拉克重水設施，但情報顯示，伊朗之後仍試圖重建相關設備。他認為，未來協議若只限制濃縮鈾，可能留下漏洞。

曾任美國國防部防擴散政策副助理部長的索科爾斯基（Henry Sokolski）則警告，伊朗布什爾核電廠累積的用過燃料中，理論上可能含有足以製造超過200枚核彈的鈽材料。他認為，目前國際原子能總署（IAEA）對相關設施的監控頻率仍偏低，過去甚至出現90天才檢查一次的情況。

不過，也有專家認為外界不必過度解讀。美國科學與國際安全研究所（Institute for Science and International Security）主席奧布萊特（David Albright）指出，伊朗目前並未展現發展鈽核武的完整技術能力，而且從布什爾核電廠取得的多數鈽，並非理想的武器等級材料。

他表示，即使理論上反應爐級鈽仍可製作核武，但實際操作難度極高，還涉及燃料再處理與高度敏感設備，不容易秘密完成。

報導指出，目前川普政府與伊朗之間的新協議內容尚未明朗，但已有多名防擴散專家呼籲，美方未來若與德黑蘭達成核協議，不應只關注濃縮鈾，也必須納入對鈽相關設施的長期監控與限制。

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