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    首頁 > 國際

    貨輪在杜哈附近海面遭不明飛行物攻擊

    2026/05/10 14:58 編譯張沛元／綜合報導
    1艘貨輪10日在卡達杜哈海岸附近遭不明飛行物攻擊。圖為2026年3月10日拍攝的停在杜哈港的郵輪。（法新社）

    1艘貨輪10日在卡達杜哈海岸附近遭不明飛行物攻擊。圖為2026年3月10日拍攝的停在杜哈港的郵輪。（法新社）

    就在伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）威脅要攻擊該區的美國船隻後，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）10日表示，波斯灣上的1艘散貨船在航行於卡達杜哈東北方23海浬處時，遭到某不明飛行物攻擊，船隻一度失火，無人員傷亡。

    UKMTO指出，此事發生在當地時間10日清晨，該艘當時在卡達海岸附近航行的船隻通報遭到攻擊，還曾因此發生小火災，隨即被撲滅，船長表示攻擊並未造成人員傷亡或環境破壞。

    UKMTO說，當局目前正在調查攻擊船隻的飛行物的來源，建議該區船舶謹慎航行，以及發現任何可疑活動向UKMTO報告。

    同日，伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，伊朗軍方發言人阿克拉米尼亞（Mohammad Akraminia）10日表示，遵守美國對伊朗的制裁的國家的船隻，「從現在起」將難以通過荷姆茲海峽。

    伊朗國會議員已表示，正在起草1項正式化伊朗對荷姆茲海峽的管理權的法案，其中包括禁止「敵對國家」的船隻通行。

    伊朗軍方還嗆聲美國與以色列，指稱若敵人再次攻擊伊朗，將會被伊朗的新武器、新作戰方式與新戰場「嚇到」。

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