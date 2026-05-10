掩蓋不住的戰損！俄勝利日首見遺孀方陣 捧遺像走過廣場

俄羅斯赤塔市的勝利日活動中，首度出現由陣亡士兵遺孀與母親組成的方陣，家屬手捧官兵遺像行進，凸顯烏俄戰爭帶來的龐大傷亡代價。（擷取自RusNews影片）

俄羅斯遠東城市赤塔（Chita）9日舉行勝利日活動。多名在烏克蘭戰場陣亡士兵的遺孀與母親首度組成方陣參與，手持親人遺像走過市中心廣場。

根據《莫斯科時報》（The Moscow Times）報導，這是赤塔在紀念二戰勝利的年度活動中，首度出現由陣亡軍屬組成的專門方陣。獨立媒體《RusNews》發布的影像顯示，這些女性穿著統一的軍式外套，手持陣亡官兵的照片行進。

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赤塔市政府指出，該隊伍由「特別軍事行動」家屬組成。現場廣播形容，這些制服是「責任與忠誠的象徵」。調查媒體《Agentstvo》分享的畫面顯示，隊伍最後方，多名女性手持陣亡親人的遺像緩步前行，面隨即在社群平台引發討論。

這項改變反映出烏克蘭衝突正重塑俄羅斯的年度紀念活動。人類學家阿希波娃（Alexandra Arkhipova）指出，俄羅斯部分地區政府在節日前收到指示，要求官方避免使用「閱兵」（parade）一詞。

報導提到，克拉斯諾達爾（Krasnodar）、烏法（Ufa）與車里雅賓斯克（Chelyabinsk）等城市的宣傳海報，已全面改用「儀式性遊行」（ceremonial march）等稱呼。部分地區已調整官方活動用語，以因應當前社會環境。

由於近期境內頻遭無人機攻擊，當局在今年的活動中強化了安保措施。報導指出，受安全因素影響，俄羅斯多個地區已縮減規模，或直接取消公眾慶祝活動。

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