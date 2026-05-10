川普14日訪中 亞洲盟友緊盯美方對台軍售是否生變

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月於南韓會晤。兩人預計14日在北京舉行峰會，受伊朗戰爭與國際供應鏈角力影響，美中在台灣議題與貿易談判上的姿態成為焦點。（法新社檔案照）

美國總統川普預計14日抵達北京會晤中國國家主席習近平。這是相隔9年再有美國總統訪中。受到伊朗戰爭影響，外界正關注美方在為期兩天的峰會中，其外交與貿易談判姿態是否出現轉變。

根據《衛報》報導，川普此行因中東戰火延後且行程縮減。華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）副所長馬洛尼（Suzanne Maloney）指出，她認為伊朗戰事讓這場北京峰會的氣氛與過去不同。

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報導中分析，中方目前握有多項談判變數。北京先前的稀土出口限制已影響美國相關產業，且中國對伊朗具備經濟影響力。相較之下，川普目前面臨國內約62%的不滿意度，且11月期中選舉將屆，面臨內部政治壓力。

對台軍售傳卡關 亞洲盟友緊盯

台灣議題被中方列為此次交流的重點。報導提到，一筆110億美元（約新台幣3445億元）的對台軍售案，傳出在峰會前夕進度放緩。這引發亞洲盟友關注，美方是否會調整對台措辭與軍售態度。

復旦大學教授趙明昊指出，美中兩國目前仍存在顯著的互不信任。報導分析，北京可能要求美方調整對台議題的表述。前白宮官員拉普霍伯（Mira Rapp-Hooper）提到，盟友正觀察美方是否會在非正式場合，承認中方對特定議題的利益主張。

除政治議題外，雙方預計討論貿易協定與人工智慧（AI）標準。川普此次帶領波音、輝達（Nvidia）與花旗集團等企業高層隨行。報導指出，中方可能討論採購波音客機與農產品，作為延長貿易休戰協議的條件。

《衛報》分析指出，這場為期兩天的行程預計在互不信任的氣氛中展開。報導提到，雙方將針對貿易與台灣等議題進行磋商，相關具體進展仍待會後由美中官方正式說明。

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