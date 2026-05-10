網散播台灣旅客在沖繩撞死人假訊息 肇事者其實是中國人

網路散播台灣旅客在沖繩撞死人的假訊息，但日本媒體已明確寫出肇事者是中國人。事發路口示意圖。（圖擷自Google街景）

是何居心？社群平台Threads昨天（9日）出現1篇文章，指稱台灣旅客在日本沖繩撞死人，「台灣三寶丟臉丟到沖繩了」，臉書社團「沖繩旅遊分享資訊站」稍早也有人PO出疑為AI生成的假訊息，批評台籍肇事者釀禍後還嘻嘻哈哈的，消息隨後被轉至PTT散播，不過，日本媒體已明確寫出肇事者是中國人。

據《琉球新報》、《琉球朝日放送》等日媒報導，9日下午5時許，居住在東京的中國23歲女大學生駕駛租賃車輛載著另1人，在沖繩縣豐見城市331號國道那霸方向開往瀬長島時右轉，撞上了從糸滿方向直行的35歲孟加拉籍機車騎士。

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日媒指出，受害孟加拉男子被撞後倒地頸部骨折，送醫時已無呼吸心跳，搶救2個小時後宣告不治，至於開車肇事的中國女大生和同伴都沒有受傷，警方正在調查車禍的詳細情況。

Threads、臉書社團造謠台灣旅客在沖繩撞死人的文章皆被刪除，目前已搜索不到，但PTT文章仍未刪除，持續有網友信以為真前來留言。

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