為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    網散播台灣旅客在沖繩撞死人假訊息 肇事者其實是中國人

    2026/05/10 13:55 即時新聞／綜合報導
    網路散播台灣旅客在沖繩撞死人的假訊息，但日本媒體已明確寫出肇事者是中國人。事發路口示意圖。（圖擷自Google街景）

    網路散播台灣旅客在沖繩撞死人的假訊息，但日本媒體已明確寫出肇事者是中國人。事發路口示意圖。（圖擷自Google街景）

    是何居心？社群平台Threads昨天（9日）出現1篇文章，指稱台灣旅客在日本沖繩撞死人，「台灣三寶丟臉丟到沖繩了」，臉書社團「沖繩旅遊分享資訊站」稍早也有人PO出疑為AI生成的假訊息，批評台籍肇事者釀禍後還嘻嘻哈哈的，消息隨後被轉至PTT散播，不過，日本媒體已明確寫出肇事者是中國人。

    《琉球新報》《琉球朝日放送》等日媒報導，9日下午5時許，居住在東京的中國23歲女大學生駕駛租賃車輛載著另1人，在沖繩縣豐見城市331號國道那霸方向開往瀬長島時右轉，撞上了從糸滿方向直行的35歲孟加拉籍機車騎士。

    日媒指出，受害孟加拉男子被撞後倒地頸部骨折，送醫時已無呼吸心跳，搶救2個小時後宣告不治，至於開車肇事的中國女大生和同伴都沒有受傷，警方正在調查車禍的詳細情況。

    Threads、臉書社團造謠台灣旅客在沖繩撞死人的文章皆被刪除，目前已搜索不到，但PTT文章仍未刪除，持續有網友信以為真前來留言。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播