吃完西瓜4小時後一家四口暴斃 印度驗出老鼠藥成分、瓜價崩跌

印度孟買一家4口食用西瓜後死亡事件引發市場恐慌，當地西瓜需求一度下滑、價格重挫。圖為印度市場工人搬運西瓜畫面。（法新社）

印度孟買一家4口日前深夜分食西瓜後，短短4小時內接連出現劇烈嘔吐與腹部不適。4人送醫後全數死亡，事件引發當地恐慌並造成西瓜價格大跌。法醫經過兩週調查，證實死者體內與西瓜中均含有老鼠藥成分。

根據英國《獨立報》報導，45歲男子多卡迪亞（Abdullah Dokadia）與妻女共4人，於4月27日凌晨1時在家中食用西瓜。凌晨5時許，4人同步出現嚴重嘔吐與腹瀉症狀，隨即陷入半昏迷狀態，送醫搶救後宣告不治。

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報導指出，該家庭當晚曾招待9名賓客。調查發現，賓客食用同樣的晚餐後並未出現異狀。毒素來源鎖定在賓客離開後，這家人自行切開食用的西瓜。

法醫做54輪檢測 才驗出老鼠藥殘留

法醫鑑定報告顯示，死者體內器官與殘餘西瓜中，皆含有劇毒化學物質「磷化鋅」（Zinc phosphite）。這是一種常用於老鼠藥的成分。

由於死者生前曾劇烈嘔吐排出大部分毒素，實驗室共經過54輪精密測試，才成功驗出微量殘留。調查人員表示，毒素存在於果肉內部，並未在果皮發現外部污染或人為注射的跡象。

這起悲劇引發當地大規模恐慌，西瓜需求驟降近30%。報導提到，當地瓜價從原本每公斤最高100盧比，一度跌至僅剩5盧比（約新台幣2元），商販被迫賤價求售。

目前多卡迪亞家中並未發現毒物殘留，孟買警方尚未將此案定性為意外或刑事案件。針對毒素究竟如何進入西瓜內部，相關單位正與法醫合作進行深度研究，調查目前仍在進行中。

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