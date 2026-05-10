創作「貞子」嚇壞全世界！ 恐怖小說《七夜怪談》作者鈴木光司病逝 享壽68歲

創作《七夜怪談》等多部日本經典恐怖小說的作者鈴木光司。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

創作《七夜怪談》等多部日本經典恐怖小說的作者鈴木光司，傳出已於8日下午病逝，享壽68歲，消息震撼全球文壇與影劇圈。根據日媒介紹，鈴木光司是引領日式恐怖熱潮的重要作家，其作品多次被各國改編、搬上大銀幕，尤其是筆下從電視機爬出來的「貞子」，更是跨越國際、成為無數民眾的童年陰影。

綜合日媒報導，鈴木光司是在8日下午5點左右，於東京某所醫院病逝。1957年出生靜岡縣濱松市的鈴木光司，畢業於名校慶應義塾大學，婚後成為家庭主夫，照顧2個女兒的同時，還在家經營補習班與進行小說創作，而被譽為「文壇最強奶爸」。直到1990年，他以《樂園》榮獲日本奇幻小說大獎優秀獎，正式在文壇出道。

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鈴木光司出道後，在1991年發表第2部《七夜怪談》（リング，為《環界》系列小說首部曲），入圍橫溝正史推理暨恐怖大獎，雖然最終沒有獲獎，但因為筆下的角色「貞子」與「受到詛咒的錄影帶」設定令大眾印象深刻，不僅在當時掀起極大話題、成為年度暢銷小說，更獲得導演中田秀夫青睞，將其翻拍成電影的機會。

1998年由女星松嶋菜菜子主演的恐怖電影《七夜怪談》上映後，劇中穿上全身白衣且留著長長黑髮的「貞子」，慢慢從古井爬出來，接著緩緩走到電視螢幕前，再整個人從電視機爬出來，這個經典恐怖畫面不僅讓日本掀起現象級觀看熱潮，還吸引美國好萊塢翻拍成《七夜怪談西洋篇》（The Ring）等系列，讓該作紅遍全世界。

日媒指出，復仇怨靈「貞子」自此成為亞洲家喻戶曉、甚至跨越國際與世代的經典恐怖角色，鈴木光司也奠定了獨特的「J-Horror」（日式恐怖）基礎，即不單靠大量血腥、尖叫、暴力等畫面，而是透過對角色細膩的心理描寫、利用日常生活場景營造安靜且強烈的窒息感，讓劇中人物逐漸在這股陰森氛圍中被逼入絕境。

另外，鈴木光司創作《七夜怪談》的續作《螺旋》（らせん，台灣翻譯︰貞子復活），於1996年獲得吉川英治文學新人獎，同時被各國翻拍成現象級電影，之後創作的一系恐怖小說，也時常掀起熱烈討論，奠定他一代恐怖大師的地位。近年他持續展現旺盛創作力，像是在去年出版恐怖新作《UBIQUITOUS》（ユビキタス）。

除了恐怖類文學領域，鈴木光司也曾撰寫與育兒題材有關的書籍，分享家庭生活與教育理念。報導指出，鈴木光司曾在領獎與受訪時透露，自己始終將家人視為最重要的人生支柱，認為自己之所以能以小說家的身分出道並創作暢銷作品，全歸功於養育孩子、陪伴孩子們成長與親密相處的幸福時光。

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