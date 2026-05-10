辛苦了！ 她曬1照苦笑「當媽媽不能安心吃飯」 獲2300萬人迴響

日本一名媽媽先前在社群分享，自己在孩子出生後，被家人拍下再也無法好好吃飯、宛如大戰般混亂的照片。（圖擷取自@tentooii 社群平台「X」）

今（10）日是一年一度的母親節，眾人除了向辛苦照顧自己的媽媽或女性長輩致謝，也會討論「成為媽媽後」在日常生活中遇到的各種不便之處。日本一名媽媽先前在社群分享，自己在孩子出生後，被家人拍下再也無法好好吃飯、宛如大戰般混亂的照片，艱辛畫面曝光後，迅速引發各國媽媽與家長們的共鳴。

社群平台「X」（前Twitter）名為「Mii¨2年」的日本女網友回憶，懷孕期間，她曾被其他人告知「等到小孩出生後，連自己吃飯都會變得困難喔」，當時她還不知道這句話的意思，直到生下孩子，與老公一起展開手忙腳亂的育兒生活後，才終於切身體會到那句看似簡短的話語，其實真實描述出無數父母的辛酸育兒史。

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另外，原PO還附上一張照片，佐證自己育兒生活中確實遇到那句話的現實版，畫面顯示，原PO飯吃到一半，就被調皮的年幼孩子騎到頭上玩耍，讓原PO不得不停下吃飯動作，並改變姿勢避免孩子掉下去。照片曝光後，吸引超過2300多萬人次瀏覽、15萬人按讚，更釣出許多有類似經驗談的父母，留言分享自己的育兒經歷。

這些家長們表示，「小孩3歲前我都食不知味」、「兒子9歲了，但他還是很愛在我們身上爬來爬去，讓我們連茶都不能喝」、「那個時期都是爸媽2個人輪流吃飯，都吃的很趕食不知味也沒心情慢慢享用」、「4歲女兒吃完飯後，會爬到還在吃飯的我身上，並從後面用手臂勒住我的脖子鎖喉」、「我家2個孩子小時候，常被我一邊吃飯一邊把他們扛到肩膀或背上，因為他們也會在我吃飯時爬到我身上」。

也有家長感慨說，「當父母之後就不再期待連假了」、「現在對嬰兒哭聲已經有心理陰影」、「各種以前覺得很正常的事，生完小孩之後都是困難重重。好好吃飯、好好洗澡、好好大便、好好睡覺...難」。其他網友看到諸多慘烈育兒記，則紛紛送上各種慰問，還分享當年自家父母如何被消耗小孩電力的訣竅，希望能幫上忙。

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