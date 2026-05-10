傻眼！美喬治亞州鎮長不滿警方批評妻子 竟解散整個警局

美國喬治亞州科胡塔鎮長辛尼克不滿警員批評他的妻子，竟解散當地警察局。（美聯社）

太離譜！美國喬治亞州人口約1000人的小鎮科胡塔（Cohutta），由於鎮長辛尼克（Ron Shinnick）不滿警員在臉書上批評他的妻子，竟出手解散當地擁有10名警力的警察局。

據《福斯新聞》報導，辛尼克妻子帕特（Pat Shinnick）原本是鎮上的行政官員，警方上個月對她提出投訴，直指她營造出不友善的職場環境，帕特後續雖被解雇，但警員揭露她還是在繼續工作，並且能接觸到鎮上居民的個資。

請繼續往下閱讀...

對此，辛尼克反控警察發出不當言論，「我們很感謝他們的付出，但是時候做出改變了」，本月6日，科胡塔警察局大門貼出告示，直指警局已解散、所有警員都被解僱。

被開除的警察梅伊（Jeremy May）表示，這顯然是鎮長出於個人恩怨所採取的行動，警方堅持公開透明原則，結果卻導致所有人都丟了工作。科胡塔鎮上的警力空缺，將由惠特菲爾德郡警長辦公室接手，鎮議會後續將討論恢復警局一事．並表決是否要求辛尼克下台負責。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法