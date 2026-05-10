漢他病毒郵輪將抵達加納利群島 譚德塞登島安撫：這不是另一次新冠

世界衛生組織秘書長譚德塞抵達「洪迪亞斯號」預計停靠的特內里費島，並向島民強調「漢他病毒並不是另一種新冠病毒」。（法新社）

荷蘭泛海探險公司（Oceanwide Expeditions）旗下油輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒群聚疫情，目前正駛向西班牙加納利群島（Canary Islands）外海，後續將在加納利群島靠岸撤離乘客。不過此舉引發島民擔憂，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）9日抵達「洪迪亞斯號」預計停靠的特內里費島（Tenerife），並向島民強調「漢他病毒並不是另一種新冠病毒」。

根據《美聯社》報導，目前已知「洪迪亞斯號」上有3名乘客染病喪生，另有5名確診病例，「洪迪亞斯號」預計當地時間10日清晨會抵達特內里費島，包括世衛、西班牙當局與船東皆表示目前「洪迪亞斯號」上沒有人出現感染漢他病毒的症狀。

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譚德塞與西班牙衛生部長賈西亞（Monica Garcia）、內政部長葛蘭戴-馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）9日抵達特內里費島，譚德塞透過聲明表示：「我知道你們很擔心。我知道，當你們聽到『疫情爆發』這個詞，又看著一艘船駛向你們的海岸時，會浮現出一些我們所有人都尚未完全放下的記憶。2020年的痛苦仍然真實存在，我一刻也不會輕忽。」

譚德塞強調：「這並不是另一次新冠病毒，目前漢他病毒帶來的公共衛生風險仍然很低。我和我的同事已經明確說過這點，現在我要再對你們說一次。」

西班牙衛生部長賈西亞表示，「洪迪亞斯號」並不會靠岸，而是停泊在錨地，船上人員將乘坐小船下船，所有下船人員都將接受檢查，並且必須等到已經有班機在特內里費島待命後，才會讓他們離船。美國和英國都已同意派遣飛機撤離本國公民，所有西班牙乘客則是將轉移至醫療機構進行隔離。

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