中國頂尖科學家離奇死亡！武漢大學遙感專家柯濤48歲猝死

中國遙感測繪領域的頂尖專家、武漢大學教授柯濤日前去世，年僅48歲。除了柯濤，近年來有多名中國頂尖科學家密集死亡，死因引發中國網友揣測。 （擷取自京報網）

中國再度傳出頂尖科學家離奇死亡！中國遙感測繪領域的頂尖專家、武漢大學教授柯濤日前去世，年僅48歲。除了柯濤，近年來有多名中國頂尖科學家密集死亡，死因引發中國網友揣測。

根據武漢官媒《長江日報》報導，中國國家級高層次人才，武漢大學遙感信息工程學院二級教授，前武漢大學科學技術發展研究院院長、先進技術研究院院長柯濤，5月6日晚在武漢「因病」去世，終年48歲。有同事說，「近年他身體一直不太好。」但《長江日報》的報導並未提及柯濤的具體死因。

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《長江日報》報導，柯濤建立衛星影像集群處理技術體系，實現無控高精度定位，曾獲中國軍隊科技進步獎一等獎。

除了柯濤，近年來有多名中國頂尖科學家離奇死亡，引發中國網友揣測死因不單純。香港《南華早報》曾統計，近年來被官宣「意外死亡或自然死亡」的中國頂尖科學家，涵蓋人工智慧（AI）、無人機、國防、半導體和航空航天技術領域，其中許多人從事與國安和技術發展相關工作。

2025年4月8日，41歲的寧夏大學教授李海波突發疾病死亡，原因不明。他曾在美國史丹佛大學發布的2023年全球頂尖科學家名單中名列前2％，研究領域包括奈米材料、電化學、光電材料等。

2024年3月5日，貴州大數據安全工程研究中心創辦人、理事會祕書長，大數據安全工程研究中心（貴州）公司總經理劉東昊，因「意外」死亡。不過，官方未說明是何種意外，公開資料也難看出劉東昊的出生日期。

2023年12月21日，中航無人機系統公司發布公告稱，崔濟多「因病不幸去世」，年僅56歲。崔濟多畢業於北京航空航太大學飛機設計專業，在航空工業成都所飛控室工作20年，曾任中航無人機系統公司的副總設計師。

2023年12月16日，中國高分子材料領域專家、中國科學院大連化學物理研究所研究員周光遠去世，年僅51歲。官方未提死因。

2023年12月15日，被稱為「AI四小龍」之一的「商湯科技」，其創辦人、著名AI科學家湯曉鷗，「因病救治無效」去世，時年55歲。在此之前網路盛傳湯曉鷗是跳樓身亡。

湯曉鷗被認為是中國AI領域的權威專家。中共在全國架設「天網」監控工程，商湯是幕後推手，遭人權組織批評，商湯開發的監視軟件迫害人權，因協助中共迫害新疆少數民族，2021年12月遭美國打入黑名單。

2023年7月1日，中共建黨日當天，中國「指揮控制和人工智能領域專家」、國防科技大學博士生導師馮暘赫「在執行重大任務」時突然死亡，時年38歲。馮暘赫乘坐的軍方專用小轎車和另一水泥大卡車發生嚴重撞擊，當場喪命。但當時不少中國網友質疑，馮暘赫可能是遭暗殺，並非意外死亡。馮暘赫被稱為中國新一代國防戰略AI的領軍人物，被官媒捧為「天才科學家」「軍中AI第一把交椅」。

2022年6月14日，曠視科技首席科學家、曠視研究院院長孫劍博士因「突發疾病搶救無效」去世，終年45歲。孫劍也是中國AI領域的領軍人物之一。

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