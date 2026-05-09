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    中國男在泰國設「軍火庫」 租屋藏驚人彈藥「翻車」被捕

    2026/05/09 23:44 中央社
    泰國警方在中國男租屋起出槍械、手榴彈、地雷、詭雷等大批軍火及爆裂物。（擷取自X平台）

    泰國警方在中國男租屋起出槍械、手榴彈、地雷、詭雷等大批軍火及爆裂物。（擷取自X平台）

    泰國查獲31歲中國籍男子在巴達雅附近梭桃邑（Sattahip）持有大批軍用級武器、彈藥、手榴彈、地雷、炸彈背心和高威力炸藥。由於事涉國安風險，皇家警察總長下令深入究辦。

    巴達雅新聞（The Pattaya News）報導，嫌犯孫明晨（Mingchen Sun，譯音）起先因涉在納中天（Na Jomtien）地區發生的車輛翻覆事故而遭到拘留，警方在車內搜出一把手槍和多個彈匣，進而對其位在會艾（Huay Yai）小巷內的租住處進行搜索。

    當局行動期間起獲大量軍用級武器，包括手榴彈、防彈背心、地雷、詭雷及炸彈背心在內的爆裂物。這項行動備受高層矚目，春武里府（Chonburi）警察局長彭潘（Pongphan Wongmanithet）昨晚親自到場指揮偵辦。

    彭潘受訪時表示，泰國皇家警察總長奇提拉（Kittirat Phanphet）已經指示對本案進行全面徹查，尤其針對國家安全和公共安全上的影響。

    他說：「我們正就每個層面展開調查，包括國家安全疑慮。」為避免影響辦案，關於爆裂物細節和嫌犯可能動機暫不對外公布。警方正就武器和爆裂物來源進行追查，暫未發現與任何具體的計劃攻擊有關。

    孫男以月租金3萬8000泰銖，已租住該屋約兩年。紀錄顯示他於2020年持觀光簽證首次入境泰國，之後多次進出。持有效期5年精英簽證的他最近一次入境時間為今年1月27日。

    孫男持有中國、柬埔寨和多明尼加護照，另有一張發給非泰籍長期居民的粉紅色正式身分證明，他是在曼谷孔三瓦（Khlong Sam Wa）地區註冊戶籍。據報他還擁有泰國國民身分證號碼，過去曾住在清邁府（Chiang Mai）。警方仍在清查其所持證件的細節和如何取得。

    警方在孫男車內查扣物品包括：葛洛克26手槍（Glock 26）1把、葛洛克26彈匣2個、9毫米子彈10發、M16彈匣1個、5.56毫米子彈28發、其他彈匣1個。

    另在其住處查獲：M16突擊步槍2把、M16彈匣9個、5.56毫米子彈763發、C4塑膠炸藥共約4832.4公克、俄羅斯POMZ-2地雷4枚、BA/WA手榴彈4枚、韓國K75手榴彈1枚、緬甸M6/01手榴彈1枚、電雷管7個、PONZ-2地雷引信3個、POMZ-2保險銷2個、遙控發收器2組、防彈背心3件、防毒面具2個、防毒面具濾罐6個、20公升裝扁油桶汽油4桶。

    鄰居形容孫男平時友善有禮，時常對人親切問候。不願意具名的居民指出，聽聞住宅區內藏有C4等爆裂物後深感震驚，表示一旦引爆恐危及全體居民安全。

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