為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    登月見神秘亮光、東海現不明物體 美解密UFO檔案「自己解讀」

    2026/05/09 22:56 編譯管淑平／綜合報導
    五角大廈公佈UFO檔案。（美聯社）

    五角大廈公佈UFO檔案。（美聯社）

    美國五角大廈8日起解密「不明異常現象」（UAP），或稱「不明飛行物」（UFO）檔案，已公開的紀錄未證明外星人的存在，卻把數十年來引發多種神秘聯想的目擊事件攤在陽光下。目前公佈的目擊事件年代，從1940年代到今年，讓民眾自行判斷「到底發生什麼事」。

    美聯社、路透報導，五角大廈8日開始公開新一批UAP資料，這些檔案年代最早可追溯到1940年代，如1947年的「飛行的碟狀物」報告，也有近期如2022年東海上空目擊橄欖球狀的物體，以及今年1月1日北美上空出現兩個圓形亮光飛過。

    美國駐塔吉克大使館1994年的電報指出，一名塔吉克機師和3名美國人搭機飛越哈薩克上空時，看見一個不明物體據稱以極高速90度轉彎、螺旋飛行，還在空中繞圈。軍方人員的目擊紀錄如，2023年發自愛琴海的軍方報告提到，看到一個不明飛行物貼近海面飛行，以估計時速約129公里，「做出多次90度急轉彎」。同年，美軍在敘利亞上空看到「形狀如彈跳球」的物體，以時速約777公里持續移動達7分鐘，不過這個物體後來被判定為無害。

    一份去年的目擊報告中，美國情報官員搭乘直升機進行搜索時，遇到一顆貼近地面懸浮的「超熱」球體，快速移動約32公里後，又出現4到5顆忽明忽暗的球體。

    1969年人類首次登陸月球的「阿波羅11號」任務也有類似事件，太空人艾德林（Buzz Aldrin）在任務簡報中回憶，看見幾次不尋常的景象，包括一個靠近月球的「相當大」物體，以及一個機組員認為可能是雷射的「相當明亮光源」。

    專家指出，8日首批公佈約160份檔案，包含已知目擊事件的新影像，但是並無確切證據顯示有外星生命；專家也提醒，UAP影像經常被不熟悉軍事科技的人誤解。美國總統川普8日在五角大廈公佈解密檔案後，發文說，「有了這些文件和影片，大家可以自行判斷，到底發生什麼事」。

    五角大廈公佈檔案中一批「據稱是UFO的樣本」。（美聯社）

    五角大廈公佈檔案中一批「據稱是UFO的樣本」。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播