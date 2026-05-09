登月見神秘亮光、東海現不明物體 美解密UFO檔案「自己解讀」

五角大廈公佈UFO檔案。（美聯社）

美國五角大廈8日起解密「不明異常現象」（UAP），或稱「不明飛行物」（UFO）檔案，已公開的紀錄未證明外星人的存在，卻把數十年來引發多種神秘聯想的目擊事件攤在陽光下。目前公佈的目擊事件年代，從1940年代到今年，讓民眾自行判斷「到底發生什麼事」。

美聯社、路透報導，五角大廈8日開始公開新一批UAP資料，這些檔案年代最早可追溯到1940年代，如1947年的「飛行的碟狀物」報告，也有近期如2022年東海上空目擊橄欖球狀的物體，以及今年1月1日北美上空出現兩個圓形亮光飛過。

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美國駐塔吉克大使館1994年的電報指出，一名塔吉克機師和3名美國人搭機飛越哈薩克上空時，看見一個不明物體據稱以極高速90度轉彎、螺旋飛行，還在空中繞圈。軍方人員的目擊紀錄如，2023年發自愛琴海的軍方報告提到，看到一個不明飛行物貼近海面飛行，以估計時速約129公里，「做出多次90度急轉彎」。同年，美軍在敘利亞上空看到「形狀如彈跳球」的物體，以時速約777公里持續移動達7分鐘，不過這個物體後來被判定為無害。

一份去年的目擊報告中，美國情報官員搭乘直升機進行搜索時，遇到一顆貼近地面懸浮的「超熱」球體，快速移動約32公里後，又出現4到5顆忽明忽暗的球體。

1969年人類首次登陸月球的「阿波羅11號」任務也有類似事件，太空人艾德林（Buzz Aldrin）在任務簡報中回憶，看見幾次不尋常的景象，包括一個靠近月球的「相當大」物體，以及一個機組員認為可能是雷射的「相當明亮光源」。

專家指出，8日首批公佈約160份檔案，包含已知目擊事件的新影像，但是並無確切證據顯示有外星生命；專家也提醒，UAP影像經常被不熟悉軍事科技的人誤解。美國總統川普8日在五角大廈公佈解密檔案後，發文說，「有了這些文件和影片，大家可以自行判斷，到底發生什麼事」。

五角大廈公佈檔案中一批「據稱是UFO的樣本」。（美聯社）

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