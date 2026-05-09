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    首頁 > 國際

    美國淡化荷姆茲海峽衝突 中東盟友憂美伊協議罔顧波斯灣安全

    2026/05/09 22:26 編譯林家宇／綜合報導
    《華爾街日報》報導，波斯灣官員擔憂美國可能在協議中忽視區域安全。（法新社）

    《華爾街日報》報導，波斯灣官員擔憂美國可能在協議中忽視區域安全。（法新社）

    美國又與伊朗在荷姆茲海峽發生武力衝突，外界憂心停火協議破局，華府則淡化雙方交火嚴重性，避免損害停火，保留外交磋商空間。美方態度引發中東盟友擔憂，認為華府可能在罔顧波斯灣區域安全情況下與德黑蘭達成協議。

    《華爾街日報》引述波斯灣官員說法，區域內國家如今擔憂，美伊協議將聚焦在華府最主要的伊朗核子計畫問題上，忽視常規飛彈及代理武裝組織等對波灣國家來說最直接的安全威脅。

    美以伊戰爭所帶來的影響，包括削弱川普試圖撮合波斯灣與以色列關係正常化的外交議程，引發對華府安全保證的疑問，以及更加清楚地見識到以色列的軍事力量和野心。

    由波斯灣6國組成的「海灣阿拉伯國家合作委員會」（GCC）數年來致力於維持與德黑蘭溝通管道，同時深化與美國的國防關係保障區域安全。但在意識到波斯灣對美軍事行動影響力微乎其微，以及設有美軍基地無法嚇阻伊朗攻擊後，委員會正重新評估對美國的依賴性。阿拉伯聯合大公國智庫「杜拜公共政策研究中心」主席巴哈倫認為，「當美國發起攻擊時，並沒有考慮到GCC的安全顧慮」。

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