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    美伊和談誰在攪局？ 極端強硬「超級革命份子」連保守派都切割

    2026/05/09 22:31 編譯管淑平／綜合報導
    德黑蘭一場集會上揮舞印有已故革命領袖何梅尼、已故最高領袖哈米尼和現任最高領袖穆吉塔巴肖像的旗幟。（路透檔案照）

    德黑蘭一場集會上揮舞印有已故革命領袖何梅尼、已故最高領袖哈米尼和現任最高領袖穆吉塔巴肖像的旗幟。（路透檔案照）

    美國有線電視新聞網（CNN）9日報導，在美國與伊朗和談進入關鍵階段之際，伊朗內部一支規模不大、卻具影響力的超強硬派，正力圖破壞德黑蘭與華府達成協議的可能性，其加強宣揚反美論調，也助長美國總統川普所指，伊朗領導層分裂的說法。

    這個派系名為「堅韌陣線」（Jebhe-ye Paydari），成員常被觀察家稱為「超級革命份子」，自認是1979年伊斯蘭革命價值的守護者。德國國際與安全事務研究所（SWP）訪問學者阿齊茲（Hamidreza Azizi）說，該團體宗教意識形態極為強烈，視抵抗美國和以色列為「永恆戰鬥」，甚至認為任何考慮與美國談判，都是投降。

    在伊朗新領導階層面對政權歷來最大生存威脅，這群超強硬派也正提高在媒體、國會以及街頭的聲量，批評美伊和談，煽動民意，製造分裂，包括指控首席談判代表、國會議長卡利巴夫通敵、違背哈米尼的紅線，談判涉及伊朗核計畫。7名與該派系有關的國會議員拒絕簽署聲明，支持談判團隊。

    這股勢力近來成為反對美伊和解最響亮的聲音之一，也讓外界一窺形塑後哈米尼時代伊朗的內部權力角力。專家指出，這些聲音促使川普形容伊朗領導階層「分裂」、「混亂」。

    美伊談判結果，有可能決定哪一派在下階段的伊朗統治階層勝出。伊朗官員一方面謹慎拿捏談判尺度，一方面試圖安撫「堅韌陣線」等國內強大派系，上月在巴基斯坦的美伊談判，該陣線成員、國會議員納巴維安（Mahmoud Nabavian）也參與，即是一個例子。然而，納巴維安事後公開批評談判談及核計畫是「戰略錯誤」，呼籲將外交部長阿拉奇從談判團隊剔除。

    堅韌陣線前精神領袖、已故強硬派教士梅斯巴—亞茲迪（Ayatollah Mohammad-Taqi Mesbah-Yazdi），曾是有權選出和罷免伊朗最高領袖的「專家會議」成員；現任精神領袖米爾巴奇里（Ayatollah Mahdi Mirbaqiri），一度被視為最高領袖可能人選。但其極端程度，連伊朗保守派建制派都視其為邊緣派。

    這場戰爭以來，該派系透過舉行德黑蘭大型街頭集會，開闢出新權力中心，擴大影響力。不過，隨著其聲量提高，許多人也開始警覺其助長伊朗內部分裂。聚焦伊朗和中東的新聞網站Amwaj.medi主編沙班尼（Mohammad Ali Shabani）指出，該團體「正遭到各方反制，而且愈來愈孤立」。

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