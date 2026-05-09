伊朗早押注不對稱戰力 「蚊子艦隊」比傳統海軍還難打

伊朗革命衛隊的快艇。（法新社檔案照）

美國總統川普宣稱，美軍打擊已讓伊朗海軍近乎全滅，但是分析家指出，德黑蘭真正威脅荷姆茲海峽航運的戰力，並非傳統海軍，而是伊朗長年發展出的所謂「蚊子艦隊」（mosquito fleet），結合小型攻擊艇、無人艇、水雷與機動反艦飛彈的多層次武器系統。

美國有線電視新聞網（CNN）、金融時報報導，相較於傳統海軍武力，這類武器更難以被偵測，因此，這基本上是一場水上的游擊戰，同時，該海域的地理特色也有利於伊朗，需要穿越荷姆茲海峽的船隻，別無其他替代路線。

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伊斯蘭革命衛隊部署的小型船艇，仰賴便宜、國產船艇，以及較先進型號，如「塞拉傑1號」（Seraj-1）快速攻擊艇，也改裝民用船執行布雷等祕密行動。華盛頓近東政策研究所高級研究員納迪米（Farzin Nadimi）估計，革命衛隊擁有500到1000艘可作戰武裝快艇，以及多達1000具自殺式或配備飛彈、魚雷等攻擊無人艇。

伊朗從1980年代兩伊戰爭期間，開始發展「蚊子艦隊」，尤其是1988年美軍在波斯灣的行動證明可重創伊朗傳統海軍後。英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）海權高級研究員考沙爾（Sidharth Kaushal）表示，「伊朗正規海軍向來只是一種展示性的部隊，而革命衛隊海軍一直是更具戰略重要性的武力，以伊朗認為可在戰爭中真正派上用場的不對稱戰力為主打造」。

哈德遜研究所（Hudson Institute）報告指出，革命衛隊海軍對船艦的設計和製造，著重低成本、躲避制裁和戰時可輕易替換，「整體架構之設計，意在造成摩擦和消耗戰力，而非尋求或贏得決定性海戰」，這套方式讓伊朗能以相對低成本，威脅他國船艦與全球海運經濟。

國際戰略研究所（IISS）海軍與海上安全資深研究員柴爾茲（Nick Childs）說，這種多種攻擊能力的組合和複雜性，對美軍和商船構成的威脅是，「你永遠無法確定，不會有什麼東西突破防線」。

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