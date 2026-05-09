川普喊話延長烏俄停火 克宮潑冷水：和平協議達成「非常遙遠」

克里姆林宮強調，解決烏克蘭問題極其複雜，目前和平協議的達成仍「非常遙遠」。（路透社）

美國總統川普宣布烏俄兩國已達成協議，自今（9日）起實施為期三天的停火，並希望雙方能延長停火時間。然而，克里姆林宮卻強調，解決烏克蘭問題極其複雜，目前和平協議的達成仍「非常遙遠」，且兩國間的談判基本處於停滯狀態。

據《路透》報導，川普於社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文，烏俄雙方同意於5月9日至11日「暫停一切軍事活動」，並各交換1000名戰俘。川普也向媒體表示，他希望看到停火期能獲得大幅延長，並將未能徹底終結這場二戰後歐洲最慘烈衝突，視為其任內最大的遺憾之一。

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對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）對國營電視台表示，雖然美方急於達成和約，但和談涉及的細節與問題過於繁瑣，達成協議尚需時日。俄國總統外交政策助手鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）也證實，目前的停火協議僅限於5月9、10、11日這三天，且談判何時恢復仍未有定論。

俄軍入侵烏克蘭已超過四年，戰爭時間甚至超過二戰時期的蘇德戰爭（1941-1945）。儘管俄軍在烏東頓巴斯地區發動多波攻勢，但至今仍無法奪取整個地區，烏軍目前正撤往一系列「堡壘城市」防線堅守。克宮的強硬表態反映出即便在短暫停火期間，雙方對於戰後格局的認知，仍存有巨大鴻溝。

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