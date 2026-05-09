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    郵輪漢他疫情確診增至6起 西班牙小島迎戰10日「空前行動」

    2026/05/09 18:11 編譯管淑平／綜合報導
    洪迪亞斯號郵輪日前在維德角外海停泊3天。（法新社檔案照）

    洪迪亞斯號郵輪日前在維德角外海停泊3天。（法新社檔案照）

    荷蘭泛海探險公司（Oceanwide Expeditions）旗下油輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒群聚疫情，世界衛生組織（WHO）8日表示，確診病例增加到6例，疑似病例2起；另外西班牙、英國另有2起疑似病例。

    世衛聲明表示，「截至5月8日為止已通報8起病例，包括3起死亡（病例死亡率38%）；這8例中，6例已經實驗室檢驗證實感染漢他病毒，均為安地斯病毒株（ANDV）」。

    聲明表示，「世衛評估這起事件對全球公眾造成的風險仍低，將持續監控其流行病學情況，更新風險評估」，對該艘郵輪上的船員和旅客來說，風險屬中等。

    除了世衛公佈的8起確診和疑似病例，8日在西班牙和南大西洋偏遠小島崔斯坦達庫尼亞島（Tristan da Cunha）也各傳出一起疑似病例。西班牙衛生當局表示，一名住在阿利坎特省（Alicante）的32歲女子，出現疑似漢他病毒感染的輕微呼吸道症狀，已赴醫院接受病毒檢測；該名女子4月25日曾與染疫病逝的首兩例荷蘭夫婦中的妻子同班機。崔斯坦達庫尼亞島該名疑似病例為一名英國男性，也曾搭該班郵輪。

    另外，兩名新加坡居民，因也在4月25日與前述病逝荷蘭婦女同班機，日前接受隔離，所幸檢驗證實虛驚一場，傳染病管理局（CDA）8日表示，兩人經檢驗為陰性反應。

    英國衛報9日報導，洪迪亞斯號正航向西班牙加納利群島的田尼利夫島（Tenerife），預計10日上午抵達，西班牙衛生部將接收、評估以及遣返船上149名旅客和船員的工作，形容為「空前行動」。經馬德里政府和地方政府協調，郵輪將不進港靠岸，當地政府發言人卡貝羅（Alfonso Cabello）8日表示，受天候不佳影響，屆時僅有約24小時時間完成船上人員撤離作業，否則就得等到5月底。

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