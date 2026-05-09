東協重申推進「南海行為準則」 盼有效且實質維護區域穩定

東南亞國家協會（ASEAN）第48屆峰會在菲律賓宿霧（Cebu）舉行，發表主席聲明。（擷取自ASEAN官網）

東南亞國家協會（ASEAN）領袖重申，將致力敲定一套「有效、具實質性且符合國際法」的南海行為準則（COC），以因應海上安全挑戰及維護區域穩定。

東協第48屆峰會昨天在菲律賓中部都會宿霧（Cebu）舉行，菲律賓外交部今天發表主席聲明指出，各國領袖重申致力推進COC談判，但仍未設定具體時程。

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主席聲明寫道：「我們鼓勵各方充分利用東協與中國外長於2023年背書的『加速及早完成南海COC指導方針』，早日敲定符合聯合國海洋法公約（UNCLOS）等國際法、有效且具實質性的COC。」

東協與中國之間的COC談判早於2018年3月正式開始，但因法律約束力、地理範圍、如何詮譯「自我克制」以及國際法之援引等爭議，進展緩慢。

菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）今年1月曾表示，從今年開始，中國與東協每月將舉行一次會議，力拚在今年內完成談判；自此之後，雙方已分別在宿霧、新加坡、泰國及中國舉行過4次會議。

南海蘊藏豐富漁業及能源資源，且是重要國際航道，菲律賓、中國、汶萊、馬來西亞、越南與台灣分別主張擁有這片海域的全部或部分主權。

近年來，中國與菲律賓、越南等國頻頻在南海發生對峙或衝突，東協國家希望透過COC建立區域行為規範與危機管理機制，避免局勢升高及失控。

主席聲明也重申，聯合國海洋法公約是所有海洋活動的法律框架，且各方應「全面、有效地」落實南海共同行為宣言（DOC）。

東協與中國於2002年簽署DOC，目的是避免周邊國家在南海擦槍走火，但文件不具法律約束力，因此雙方才同意開始協商COC。

主席聲明提到致力敲定一套「有效、具實質性且符合國際法」的南海行為準則（COC）。（擷取自ASEAN官網）

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