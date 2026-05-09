演習驚見高達270公分「大腳怪」 美退役軍人：對傳說徹底改觀

退役軍人奈斯聲稱，自己曾在軍事演習期間，與大腳怪近距離對上眼。（美聯社）

傳說生物「大腳怪」到底是否存在？人們長期以來為此爭論，各地也不時有民眾目擊大腳怪的傳聞。一名退役美國陸軍中士聲稱，自己曾在軍事演習期間，與大腳怪近距離對上眼。讓原本完全不相信大腳怪的他，因此徹底改觀。

根據「The Sun」報導，退役軍人陶德·奈斯（Todd Neiss）現在擔任「美國靈長類動物保育協會」負責人。他透露，自己過去一直把大腳怪視為荒誕傳聞，直到1993年在俄勒岡海岸射擊場參與一場例行演習，演習過程中，竟發現遠方暗處站著3隻巨大身影，像是在靜靜觀察他們。整個目擊過程雖然只有短短約25秒，卻讓他至今難忘，也讓他對不相信大腳怪的傳聞徹底改觀。

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奈斯形容，巨大身影的身高大約介於7至9英尺（約210到270公分），肩膀寬得驚人，四肢比例看起來不像正常人類，詭異的是牠們的軀幹輪廓又與人類相近。奈斯表示，牠們全身覆蓋濃密毛髮、體格壯碩，臉部雖然也被毛髮包覆，但五官輪廓「更接近人類，而不是一般野獸」。

對於外界常質疑，「現代手機那麼普遍，為何仍拍不到大腳怪的清楚照片？」奈斯認為，關鍵在於機率太低，大腳怪若真存在，數量可能極為稀少，即使在野外放置大量攝影設備，也未必能剛好拍到牠們短暫現身的瞬間。

近年美國俄亥俄州也成為大腳怪目擊熱區，研究人員指出，俄亥俄州相關通報數量已快速攀升，甚至在全美排名中位居第四。當地近期更出現所謂「大腳怪狂潮」（Bigfoot Flap）現象，也就是在短時間、特定區域內連續傳出多起目擊事件，而且部分案例被認為可信度相當高。今年3月，就有一名女子發現，家裡附近出現了「巨大、非人類的指紋」。

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