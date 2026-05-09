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    美14歲繼女遭虐「只剩16公斤」 繼母恐面臨最高46年監禁

    2026/05/09 16:26 即時新聞／綜合報導
    狠心繼母梅麗莎採取「不爭執（No Contest）」抗辯，定於7月1日接受宣判，最高面臨46年監禁。（圖擷取自@ULTIMAHORAENX社群平台「X」）

    狠心繼母梅麗莎採取「不爭執（No Contest）」抗辯，定於7月1日接受宣判，最高面臨46年監禁。（圖擷取自@ULTIMAHORAENX社群平台「X」）

    美國威斯康辛州爆出1起駭人聽聞的虐童案，受害者在去年8月21日遭救出時，14歲的她僅只有16公斤重，而根據《人物》（PEOPLE）所取得的法庭記錄顯示，5月6日，繼母梅莉莎（Melissa Goodman）對繼女長期疏忽，造成嚴重身體傷害、精神傷害和非法監禁的指控表示不抗辯，將於7月1日被判刑，面臨最高46年的監禁。

    人物》報導，居住在威斯康辛州的男子古德曼（Walter Goodman）撥打911報案，請求警方前往其拖車住處，稱其14歲的女兒健康狀況堪憂。根據《人物》所取得的刑事訴狀，古德曼當時告訴調度員，患有自閉症的女兒已4、5天未進食，表現嗜睡，且在嘔吐與昏迷狀態間交替。當被問及女兒是否感到疼痛時，古德曼表示，「我不知道，她甚至不說話，只是睜著眼睛躺在那裡，看起來很嚇人。」

    報案兩個多月後，古德曼與51歲的繼母梅麗莎被指控包括長期忽視兒童及非法拘禁等多項罪名。根據法院紀錄，梅麗莎已於5月6日針對造成嚴重身體傷害的長期忽視、造成心理傷害的長期忽視以及非法拘禁等罪名，採取「不爭執（No Contest）」抗辯。定於7月1日接受宣判，她最高面臨46年監禁。

    首位抵達現場的警官表示，受害者看起來「嚴重體重不足且營養不良」，其鎖骨、肋骨、髖骨與顴骨異常凸出，體型看起來只有同齡孩子的一半。訴狀指出，這名14歲少女當時體重僅35磅（約15.8公斤）。她在送醫後被診斷出患有未經治療的糖尿病、急性呼吸衰竭、心臟功能障礙、嚴重急性肝炎、胰臟炎、體溫過低與低血糖。儘管有家族病史且親生母親亦患有此慢性病，她的糖尿病卻長期被忽視。

    在醫院期間，少女須扶牆才能勉強行走，且虛弱到無法開啟水龍頭。當被問及洗澡頻率時，她表示大約每月或每週一次，且對護理人員提供的止汗劑表示「不知道那是什麽」。

    警方在執行搜索令檢查梅麗莎的手機時發現了虐待證據。簡訊顯示，梅麗莎曾威脅要搬走少女的床，強迫她睡在地板上。手機中留有多張少女僅穿內衣褲和襪子躺在裸露地板上的照片。此外，梅麗莎在簡訊中對少女遭皮帶抽打表示支持，並指使他人再次對其動手。

    調查人員隨後在壁櫥發現了一個帶有長螺絲的門栓鎖，經比對後與少女臥室門上的螺絲孔吻合。仍在住院治療的少女事後表示，她認為自己已有2到4年的時間沒有到戶外玩耍。

    梅麗莎是此案4位被告中首位認罪者。其餘被告包括父親古德曼、梅麗莎的女兒拉斐佛（Savanna LeFever）及其伴史特姆勒（Kayla Stemler）。負責調查的奧奈達（Oneida）警方表示，若所有罪名成立，4位被告均面臨長達數十年的刑期。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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