普廷疑心病加重！憂007式暗殺 令官員摘錶「僅40年老友豁免」

普廷與卡德羅夫會面時，用左手遮住手錶。（翻攝自克里姆林宮新聞處）

俄羅斯總統普廷近來疑心病加重，據外媒披露，這位73歲的獨裁者因深怕遭遇「007詹姆士龐德電影式」的暗殺或內部政變，已下令所有與他進行一對一會談的官員，進入辦公室前必須摘除手錶，連機械錶也不例外。

綜合外媒報導，據克里姆林宮反對派8日披露，手機早已被禁止，現在手錶也被列入限制範圍，包括電子錶、機械錶，這項禁令自4月中旬生效，顯示普廷對他任命的官員，已產生顯著加劇的不信任感。

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報導指出，包含俄羅斯坦波夫州州長佩爾維肖夫（Yevgeny Pervyshov）、摩爾多維亞共和國首長茲杜諾夫（Artyom Zdunov）在內的官員，他們近期與普廷會面時皆未配戴手錶，甚至卡車製造商「KamAZ」執行長科戈金（Sergey Kogogin）在普廷面前也被目擊未佩戴手錶，儘管他最近與俄羅斯總理米舒斯丁（Mikhail Mishustin）會晤仍戴著手錶。

消息人士透露，普廷本身就是情報特務出身，特務機構專精於利用毒藥除掉敵人，疑似擔心手錶可能會被用於暗殺自己。普廷最近也養成不戴手錶習慣，尷尬的是，他在本週與車臣領袖卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）會面時似乎忘摘錶，導致他在鏡頭前全程用左手遮蓋右手腕，動作極其不自然。

消息人士說，這項安保禁令目前僅對普廷的「核心親信」豁免。例如：與普廷有40年交情的俄羅斯「俄羅斯技術國家集團」（Rostec）執行長車梅佐夫（Sergei Chemezov），日前會面時仍獲准配戴腕錶。

此外，這項禁戴手錶新規定與其他安全要求一併實施，包括禁止攜帶手機、平板電腦及筆記型電腦。

俄羅斯前首富兼石油大亨、因挑戰普廷政權而流亡的霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）直言，「普廷對自身性命感到實質性的恐懼，因為烏克蘭無人機已展現出能出其不意發動攻擊的能力」。

車臣領導人卡德羅夫（左）與普廷（右）。（歐新社資料照）

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