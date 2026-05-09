北海道拍到大型棕熊 居民：這麼早、這麼肥很罕見

位於鄂霍次克海側的日本北海道興部町，近期拍攝到1隻體型巨大的棕熊；示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社資料照）

位於鄂霍次克海側的日本北海道興部町，近期拍攝到1隻體型巨大的棕熊。設置攝影機的男子表示，在這個時節能見到如此肥碩的棕熊實屬罕見。

《NKK ONE》報導，本月2日，設置於興部町山區的自動攝影機捕捉到一段影像，畫面中一隻毛色細密、體態豐滿的棕熊，正緩步走過水窪。根據設置攝影機的興部町居民黑澤徹也表示，這隻棕熊體長約1.8公尺，體重估計達300公斤左右。

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黑澤徹也自9年前起在町內山區設置多台攝影機持續觀察棕熊。他指出，「今年自上個月以來，已陸續目擊到多隻體型巨大的棕熊」。他表示，「在春季能見到這麼多隻巨大的棕熊非常少見。近年感覺冬眠期間變短了，或許牠們是在維持肥碩的狀態下結束了冬眠。」

此外，黑澤徹也憂心地提到，「隨著人口過疏化，棕熊出沒的次數卻在增加，現在的環境已經讓人害怕到不敢步行前往附近的公車站。」

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