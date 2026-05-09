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    首頁 > 國際

    中國小學生參與俄海參崴閱兵 中共官媒震怒痛批後被刪文

    2026/05/09 12:49 即時新聞／綜合報導
    俄羅斯海參崴兒童閱兵儀式有中國小學生參加，中共官媒對此震怒發文痛批。（圖擷自「@whyyoutouzhele」X帳號）

    俄羅斯海參崴兒童閱兵儀式有中國小學生參加，中共官媒對此震怒發文痛批。（圖擷自「@whyyoutouzhele」X帳號）

    俄羅斯3日在海參崴舉行慶祝二戰勝利81週年的兒童閱兵儀式，孰料竟有身穿共產黨八路軍制服的中國小學一年級學生團體參與，中共官媒《人民日報》對此震怒發文痛批，但文章後續遭到刪除。

    《人民日報》的微信公眾號「人民日報平安校園」6日以〈海參崴的街頭，中國孩子究竟在為誰歡呼？〉為標題發文，指稱海參崴被俄羅斯稱為符拉迪沃斯托克，是俄羅斯帝國（沙俄）19世紀通過不平等條約強佔的中國土地，當地的中國人遭到驅逐、屠殺。

    文章指出，「歷史可以翻篇，但作惡者至少應有基本的承認和愧疚，而不是把被搶走的土地做為自己慶祝勝利的舞台，讓中國孩子跑去給他們搖旗吶喊。」

    文章批評，中國孩子在海參崴參與閱兵的畫面，讓人想起1940年代日佔區裡那些在日軍刺刀下參加中日共榮遊行的場景，但那時好歹是被逼的算是情有可原，可如今沒人拿槍頂著，卻主動把自家一年級的小孩帶到祖宗被搶走的土地上排隊、揮旗、喊口號、給別人當背景板。

    文章沉痛表示，「外交需要務實，國際交流也值得鼓勵，但再務實也不能把民族尊嚴和歷史記憶一起賤賣，把孩子直接塞進他人的勝利敘事裡，還專門挑了這麼一個敏感地點，這已經遠遠超出了友好活動的範疇。」

    據了解，「人民日報平安校園」這篇發出血淚批判的文章，隨後就「被消失」，中國網友對此感嘆「（人民日報）本來為官媒挽回了最後一絲體面，但目前已遭刪除」、「應該要追究帶團過去的責任」。

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