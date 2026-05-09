日「東亞第一巨型社區」爆廢校危機！人口50萬都市小學新生僅1人

市立常盤平第一小學面臨廢校危機。（取自GoogleMaps）

少子化海嘯來襲！日本千葉縣人口超過50萬的松戶市，近日傳出境內曾鄰近「東亞第一巨型社區」的市立常盤平第一小學，今年度新入學兒童竟僅剩「1位」，校方被迫採取複式年級教學。松戶市教育委員會表示，最快將於今夏啟動學區調整，而該校恐怕將面臨停止招生與整併的廢校危機。

根據《讀賣新聞》報導，創立於1960年的常盤平第一小學，緊鄰當年為了緩解東京居住壓力而開發的「常盤平團地」。該社區當年因規模宏大，被譽為「東亞第一巨型社區」，全盛時期居住人口高達1萬7000人。1971年時，第一小學學生數曾一度多達1612人，校門口學童穿梭如織。

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然而隨著社區落成超過一甲子，住戶嚴重高齡化，目前居民僅剩約6000人，不及巔峰時期的四成。受社區老化與少子化雙重打擊，第一小學學生數急遽萎縮，2021年跌破百人後，今年全校竟僅剩30人，讓這所擁有一棟3層教學大樓、寬敞操場和體育館、步行繞校一圈需要10分鐘的校園顯得相當冷清。

報導指出，導致該校陷入危機的另一大主因是松戶市實行的「學校選擇制」。儘管該學區內今年有23名適齡入學兒童，但家長考量到「學生太少恐影響同儕社交與團體活動」，產生集體避險心理，導致22名學童外流至鄰近的小學，最終僅剩1名新生完成報到。

市教委分析，這種「因為人少所以不敢讀」的心理已形成惡性循環。目前該校因學生不足，被迫讓不同年級的學童在同一個教室上課。

松戶市教育長波田壽一對此表示，這是在50萬人口的中大型城市中非常特異的狀況。雖然目前方針是先停止招收新生，在校生仍可繼續就讀，但市府將於明年底前，針對該校未來的轉型或整併，策劃完整的教育環境整備方案。

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