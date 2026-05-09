郵輪漢他病毒驚傳擴散！西班牙、英國海外領土皆有疑似病例

荷蘭郵輪洪迪亞斯號漢他病毒擴散，西班牙阿利坎特省、英國海外領土大西洋特里斯坦-達庫尼亞島各有1起疑似病例。（路透）

荷蘭郵輪洪迪亞斯號（MV Hondius）爆發漢他病毒安地斯型群聚感染釀3死，目前在西班牙本土阿利坎特省、英國海外領土大西洋特里斯坦-達庫尼亞島各有1起和郵輪有關的疑似病例。

據《路透》報導，西班牙衛生部表示，阿利坎特省1名32歲女子出現漢他病毒症狀，目前正在檢測中，她曾搭機坐在1名荷蘭女子後面，該名荷蘭女在洪迪亞斯號上感染了漢他病毒身體不適，4月25日在南非約翰尼斯堡下飛機，隨後在醫院病逝。

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另外，洪迪亞斯號4月13日至15日停靠特里斯坦-達庫尼亞島時，1名下船的英國男子留在當地，如今傳出疑似染上漢他病毒。世界衛生組織指出，這2起病例都和郵輪的群聚感染有關，從目前的傳播情況來看，對一般人群的風險並不高。

洪迪亞斯號3月載著大約150名旅客從阿根廷出發，世衛資料顯示船上漢他病毒已造成1對荷蘭夫婦、1名德國公民共3人死亡，另有2英國人、1名荷蘭人、1名瑞士人共4人確診，還有1起疑似病例，至於西班牙本土、特里斯坦-達庫尼亞島的個案都尚未列入世衛的統計中。

世衛透露，目前有部分病例確認是由安地斯病毒株引起的，這是唯一一種可以在人與人之間傳播的漢他病毒，通常是和感染者長時間密切接觸後中鏢。

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