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    首頁 > 國際

    衛星影像曝光！伊朗石油樞紐哈格島驚傳漏油 油污覆蓋45平方公里

    2026/05/09 08:28 即時新聞／綜合報導
    根據本週衛星影像，專家指出，伊朗重要石油出口樞紐哈格島西側海域出現疑似油污帶，覆蓋面積達數十平方公里。（美聯社）

    根據本週衛星影像，專家指出，伊朗重要石油出口樞紐哈格島西側海域出現疑似油污帶，覆蓋面積達數十平方公里。（美聯社）

    伊朗重要石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）附近海域驚傳疑似漏油。根據本週衛星影像，專家指出，哈格島西側海域出現疑似油污帶，覆蓋面積達數十平方公里。

    《路透》報導，哈格島是伊朗90%石油出口的樞紐，其中大部分運往中國。美軍曾表示，戰爭初期已摧毀該島上的軍事目標。

    根據哥白尼計畫（Copernicus）的 Sentinel-1、Sentinel-2 與 Sentinel-3 衛星於5月6日至8日拍攝的影像，在長約8公里的哈格島，西側海域被油污帶覆蓋，在衛星影像中呈現灰白色油污帶。

    衝突與環境觀察站（Conflict and Environment Observatory）研究員莫爾蘭（Leon Moreland）表示，「從視覺上看，這片油污帶與石油相符」，他估計油污覆蓋面積約45平方公里。

    專注於氣候與大宗商品的顧問公司Data Desk共同創辦人戈達德（Louis Goddard）也認為，衛星影像顯示的畫面，很可能是油污帶。他表示，這可能是美以對伊朗開戰70天以來規模最大的一起漏油。

    美軍與伊朗駐日內瓦聯合國代表團，未立即針對這些影像給予回應。莫爾蘭也補充，這起可能漏油的原因與源頭目前仍不明，並指出5月8日的影像未顯示有新的漏油跡象。

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