北韓多少士兵陣亡俄烏戰爭？ BBC分析「紀念牆」估2300人

北韓「海外軍事行動戰鬥功勳紀念館」上月26日正式揭幕，有兩面長30公尺的紀念牆。（法新社）

英國廣播公司根據平壤一座新紀念館的衛星影像及官方照片進行分析後，推估約有2300名北韓士兵在替俄羅斯對烏克蘭作戰期間陣亡。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，南韓估計，在烏克蘭2024年8月突襲俄羅斯庫斯克州（Kursk）後，至少1萬1000名北韓士兵被派至俄國，協助俄軍收復庫斯克州西部部分地區。

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北韓從未公布庫斯克行動的傷亡人數，但一座新紀念館首度提供明顯線索。

北韓領導人金正恩去年10月下令在平壤興建紀念館，以表彰在俄烏戰爭中陣亡的北韓軍人。

這座「海外軍事行動戰鬥功勳紀念館」（Memorial Museum of Combat Feats at Overseas Military Operations）於上月26日正式揭幕，占地約5萬2000平方公尺，由兩面長30公尺的紀念牆、主建築與墓園組成。

BBC分析北韓中央通信社（KCNA）發布的多張照片後，發現每面牆約劃分為14個區塊，其中9個區塊刻著陣亡士兵名字，每個區塊約有16欄，每欄刻有8個名字。

以9個區塊、每區16欄且每欄8個名字來計算，每面牆刻有1152個名字，因此兩面牆共計有2304個名字。

南韓國家安保戰略研究所（Institute for National Security Strategy）資深研究員鄭成學（Chung Songhak，音譯）認同BBC的估算，「考慮到牆面面積和文字密度，其記錄人數可能達數千人」。

由於缺乏更高解析度影像，BBC無法精確統計人數，但估值已相當接近南韓國家情報院（NIS）公布的數字。國家情報院去年9月表示，約2000名北韓士兵陣亡，另有2700人受傷。

不過，國家情報院今年2月更新數字，指出北韓據估部署至俄羅斯的1萬1000名軍事人員中，約有6000人傷亡，但未細分死傷各別人數。北韓與俄羅斯皆未公布官方傷亡數字。

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