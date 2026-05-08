川普撤軍牽動美歐關係 芬蘭總統：德國軍力越強歐洲越安全

芬蘭總統史塔布（右）7日在芬蘭總統府，與德國總統史坦麥爾（左）舉行記者會。（歐新社）

美國宣布從德國裁減駐軍，促使歐洲愈加正視為自身安全承擔更大責任。芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）7日與德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）會談，表示德國軍力越強，歐洲越安全；他也主張烏克蘭必須與歐盟和北大西洋公約組織（NATO）維持更緊密關係。

芬蘭國家廣播公司（Yle）和比利時新聞網站「布魯塞爾訊號」（Brussels Signal）報導，史塔布和史坦麥爾在赫爾辛基會面，會後召開記者會，兩人表示深入討論了美國打算從德國撤軍一事。史坦麥爾說，他有信心美國會維持在德國的駐軍，因為駐軍符合美國的利益，尤其是在如拉姆施坦空軍基地（Ramstein Air Base）這類具戰略重要性的地點部署，「我們真的相信，這符合他們自己的利益」。

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他呼籲歐洲領袖，在華府對大西洋兩岸安全的一連串發言和宣布之際，「保持冷靜」。

史塔布提到德國愈加強化的力量，以及在歐洲的政治和軍事領導角色時表示，德國軍力越強，歐洲就將更安全。不過他也表示，他相信，美國會「持續協助歐洲盟邦對抗俄羅斯侵略」，並指俄國核武就部署在離芬蘭邊境僅約100公里處，「我相信美國的安全保證依然持續適用」。他也認為，烏克蘭須與歐盟、北約維持更密切關係。

史坦麥爾呼應此觀點，稱強而有力的德國，「意味著強大的歐洲」，德國目前為其自身防衛所做努力，並非只是回應其自身利益，更關係到歐洲整體安全。

史坦麥爾此行帶著德國軍事將領和負責軍備的國務秘書一同訪問芬蘭，在德國正計畫實施義務役之際，德國官員表示，他們希望向芬蘭取經，了解其徵兵事務的安排。

史塔布和史坦麥爾過去都曾擔任外交部長，以及歐洲安全暨合作組織（OSCE）主席；在俄羅斯2022年侵略烏克蘭之前，都支持俄羅斯融入西方，以及興建北溪油氣管線。然而，兩人後來也都承認，誤判了俄羅斯、北溪管線是個錯誤。

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