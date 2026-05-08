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    切斷生命線！伊朗全國斷網70天破紀錄 每日經濟損失達12.5億元

    2026/05/08 21:04 編譯管淑平／綜合報導
    伊朗自2月底美國和以色列對其展開軍事行動後，切斷全國網路。圖為德黑蘭街頭。（歐新社檔案照）

    伊朗自2月底美國和以色列對其展開軍事行動後，切斷全國網路。圖為德黑蘭街頭。（歐新社檔案照）

    伊朗自2月底美國和以色列對其展開軍事行動後，切斷全國網路，觀察組織NetBlocks於8日報告指出，伊朗斷網已達70天，再度改寫先前該國創下歷來全球斷網最久紀錄，也傷害其國內民生經濟。

    美國有線電視新聞網（CNN）8日報導，追蹤全球網路狀態的NetBlocks發文表示，伊朗這波全國斷網已經持續超過1656小時，「在危機時期，數位連線至關重要」，限制網路服務傷害最需要協助的人，包括身心障礙者、學生、小型企業和一般民眾。

    今年1月伊朗爆發全國反政府示威，德黑蘭也曾對其9200萬人實施一波全國網路封鎖，並展開伊斯蘭共和國成立47年以來最血腥鎮壓行動。最新這波斷網則切斷已面臨高失業率和經濟壓力的伊朗人民，另一條可能的生命線。

    美聯社日前報導指出，伊朗全國斷網已經衝擊民生，打擊依賴社群平台、網路銷售和遠距工作的零售和小型商業活動。

    根據「伊朗商會」（Iran Chamber of Commerce）知識型經濟委員會主席柯拉伊（Afshin Kolahi）說法，估計斷網造成伊朗每日經濟損失3000萬到4000萬美元（9.4億到12.5億台幣），間接損失可能更達這個數字的2倍；伊朗通訊技術部長哈希米（Sattar Hashemi）表示，約1000萬人的工作仰賴網路連線。

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