川普下個目標教訓它？美官員：短期內無動武打算

儘管美國總統川普多次暗示「下一個是古巴」，不過美聯社7日引述美國官員說法報導，華府目前並未考慮短期內對哈瓦那動武。（法新社檔案照）

儘管美國總統川普對委內瑞拉、伊朗採取軍事行動後，多次暗示「下一個是古巴」，不過美聯社7日引述美國官員說法報導，華府目前並未考慮短期內對哈瓦那動武，但也尚未完全排除軍事選項。

川普上週簽署行政命令、擴大對古巴制裁權限後，表示「古巴有麻煩了」，並暗示1艘從中東返航的美國航空母艦，可能停在古巴外海「離岸約100碼」，有意迫使古巴政府屈服；財政部和國務院7日隨即宣布對古巴新一波制裁，主要對象是古巴革命武裝部隊的「商業企業集團」（GAESA）。

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不過，一名參與相關討論的美國官員說，新制裁權限意在向古巴表明，川普政府眼前目標「並非政權更替，而是改變這個政權失敗的政策」。

數名美國官員透露，華府已向哈瓦那提出數千萬美元人道援助、古巴全國免費使用2年「星鏈」（Starlink）衛星網路、農業和基礎設施支援等方案，但附帶古巴長期以來抗拒的條件：釋放政治犯、停止政治與宗教壓迫，並開放美國民間企業投資。

美聯社報導也披露，美古官員4月10日在哈瓦那會面，即是由2名國務院高官率領：負責對外援助的呂因（Jeremy Lewin），以及西半球事務高階官員柯札克（Michael Kozak），與古巴前領導人勞爾（Raul Castro）之孫羅德里格斯（Raul Guillermo Rodriguez Castro）會談。這也是2016年以來，首度有美國政府飛機在關達那摩灣美軍基地以外的古巴地點降落。

不過，官員指出，該次會談並未達成明確結果，美方對哈瓦那接受該方案的可能性，並不感到樂觀，但是古巴也尚未明確拒絕；官員說，對話大門仍然敞開，但是也警告，川普可能隨時改變主意，軍事選項仍未被排除。

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