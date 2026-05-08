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    首頁 > 國際

    無人機墜毀釀禍 烏克蘭車諾比禁區發生森林大火

    2026/05/08 18:15 編譯張沛元／綜合報導
    烏克蘭國家緊急服務部門8日提供的照片顯示，車諾比核電廠周遭禁區發生森林大火。（美聯社）

    烏克蘭國家緊急服務部門8日提供的照片顯示，車諾比核電廠周遭禁區發生森林大火。（美聯社）

    烏克蘭當局指出，40年前發生嚴重核災的車諾比核電廠周遭禁區，8日發生森林大火，失火原因據信是前1天，墜毀廢棄核電廠附近的1架無人機。

    當局指出，該區輻射值目前處於「正常範圍」，消防員正在努力控制火勢。烏克蘭國家緊急服務部門發布的1張圖片顯示，1大股白色濃煙從火場直竄天際。車諾比核電廠自1986年發生重大核災後，其周遭區域大抵上已廢棄，部分地區還因輻射值過高而對外封禁。

    負責管理核災區的「車諾比自然保護局」（Chernobyl nature reserve）表示，截至5月8日上午10時（台灣時間同日下午3時），失火面積約1100公頃；這場大火始於7日，「肇因於無人機墜毀」。該局並未說明釀禍的無人機來源。

    烏克蘭曾多次指控俄羅斯胡亂攻擊烏國核子設施，包括車諾比核電廠；去年，1架俄羅斯無人機，還把車諾比核電廠反應機組的輻射防護罩，打出1個洞。

    烏克蘭國家緊急服務部門說，救災人員正努力阻止火勢進一步蔓延；強風導致火勢竄燒開來，吞噬新的森林區域；再加上天氣乾燥、強風以及部分地區可能有地雷，滅火工作大幅受限。

    車諾比禁區曾在2020年發生持續數週的野火，導致背景輻射值飆升。

    烏克蘭消防人員準備撲滅車諾比核電廠禁區的森林大火。（美聯社）

    烏克蘭消防人員準備撲滅車諾比核電廠禁區的森林大火。（美聯社）

    車諾比核電廠禁區附近的森林大火，8日已蔓延達1100公頃。（美聯社）

    車諾比核電廠禁區附近的森林大火，8日已蔓延達1100公頃。（美聯社）

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