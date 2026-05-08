疑獄中罹惡性腫瘤 中共黨媒知名作家董郁玉家屬籲允出國就醫

前中共黨媒「光明日報」評論部副主任董郁玉。（美聯社檔案照）

因間諜罪遭判刑入獄的中國知名作家、前中共黨媒「光明日報」評論部副主任董郁玉，在獄中被檢查出疑似惡性腫瘤，其家人和記者權益組織呼籲中國政府，基於人道主義精神予以保外就醫。

美聯社、香港明報報導，董郁玉的家人7日發表聲明，表示他上月27日因身體不適被送到天津的監獄附屬醫院，醫院檢查出心律不整，以及肺部有腫瘤，家人擔心腫瘤為惡性，需要進一步檢查確定。

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董郁玉2022年2月在北京與一名日本外交官共進午餐時被捕，並因該次會面遭指控間諜罪，2024年11月被依間諜罪判刑7年，去年上訴遭駁回。

其家人在7日發表的聲明說，他「現在基本上是面臨死刑」，並指他在獄中長時間工作，一直未能適當休息。董郁玉在美國的兒子董一夫向提倡新聞自由的非營利組織「保護記者委員會」（CPJ）表示，董郁玉變得非常消瘦，他和母親為父親感到非常難過和焦慮。

無國界記者組織（Reporters Without Borders）倡議經理白奧蘭（Aleksandra Bielakowska）發表聲明，呼籲國際社會「必須加強施壓北京，確保董郁玉獲得保外就醫，以及赴國外治療，與家人團圓」。

美聯社指出，董郁玉的家人希望，下週美國總統川普和中國國家主席習近平的峰會，美方能向北京提出此案。

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